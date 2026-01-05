聽新聞
屏東加蚋埔聯合夜祭 傳承馬卡道文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣高樹加蚋埔馬卡道文化協會前天晚間在加蚋埔公廨廟舉行夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹加蚋埔馬卡道文化協會前天晚間在加蚋埔公廨廟舉行夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣道185線沿山公路有豐厚馬卡道文化，內埔鄉老埤社區將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」融入社區文化遊程，展現祖先流傳已久的漁獵技藝；加蚋埔部落主辦的馬卡道族文化聯合夜祭，則由女祭司「尪姨」帶頭展現馬卡道族凝聚力與文化生命力。

內埔鄉老埤村、高樹鄉加蚋埔、萬巒鄉加匏朗等三部落，長期致力保存與傳承馬卡道族文化，維持傳統儀式，每年農曆10月、11月、1月各自舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化。

前天晚間於加蚋埔部落登場的聯合夜祭，由女祭司「尪姨」帶領，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境崇敬及感恩，也感謝阿姆祖對族人的庇佑。

縣長周春米出席時說，加蚋埔夜祭是最具族群特色信仰文化，表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。

馬卡道族沿著屏185線沿山公路生活，內埔鄉老埤社區傳承祖先記憶，將傳統溪流捕魚文化「下跳椼仔（馬卡道語）」融入社區文化遊程，受到外界歡迎。

老埤社區發展協會理事長林玉美說，「下跳椼仔」是將溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，深水處向下做出深凹式形狀，接著將竹篩放到深凹處，讓溪流中的魚群順著水流進入，上面再鋪放草堆，避免魚群被白鷺鷥啄食，且陷阱放好就漁獲不斷，有社區長輩收了10幾斤的漁獲回家，溪哥、吳郭魚、鯽魚等收穫滿滿。

