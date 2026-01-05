屏東加蚋埔聯合夜祭 傳承馬卡道文化

屏東縣道185線沿山公路有豐厚馬卡道文化，內埔鄉老埤社區將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」融入社區文化遊程，展現祖先流傳已久的漁獵技藝；加蚋埔部落主辦的馬卡道族文化聯合夜祭，則由女祭司「尪姨」帶頭展現馬卡道族凝聚力與文化生命力。

內埔鄉老埤村、高樹鄉加蚋埔、萬巒鄉加匏朗等三部落，長期致力保存與傳承馬卡道族文化，維持傳統儀式，每年農曆10月、11月、1月各自舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化。

前天晚間於加蚋埔部落登場的聯合夜祭，由女祭司「尪姨」帶領，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境崇敬及感恩，也感謝阿姆祖對族人的庇佑。

縣長周春米出席時說，加蚋埔夜祭是最具族群特色信仰文化，表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。

馬卡道族沿著屏185線沿山公路生活，內埔鄉老埤社區傳承祖先記憶，將傳統溪流捕魚文化「下跳椼仔（馬卡道語）」融入社區文化遊程，受到外界歡迎。

老埤社區發展協會理事長林玉美說，「下跳椼仔」是將溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，深水處向下做出深凹式形狀，接著將竹篩放到深凹處，讓溪流中的魚群順著水流進入，上面再鋪放草堆，避免魚群被白鷺鷥啄食，且陷阱放好就漁獲不斷，有社區長輩收了10幾斤的漁獲回家，溪哥、吳郭魚、鯽魚等收穫滿滿。