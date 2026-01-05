聽新聞
觀察站／社區活動中心合法化 應找出解方

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高雄縣市合併之初即爆發多處社區活動中心違建問題，有些是土地產權爭議、有些是基地安全有疑慮，棘手問題存在超過15年，高市客委會能爭取中央經費支持旗山、六龜三案補助，沒道理市府無法找出解方，長輩人口逐年攀升，相關局處不能再繼續互踢皮球。

原縣區社區活動中心違建樣態複雜，多處活動中心是早年善心人士捐贈土地後由公家出資興建，產權不清楚或後代繼承的子孫不願認帳，地主欲收回活動中心土地引發居民抗議。

過去就有議員反映過，大樹區18座活動中心，僅6座由大樹區公所管理維護，其餘12座不屬於任何單位管轄，電力系統老化、壁癌等問題一堆，其中井腳社區活動中心更直接蓋在大排水溝上面，基樁裸露、安全堪慮。

去年六龜區新興里活動中心漏水嚴重、居民拿水桶接水引發外界關切。高市客委會向中央爭取經費，補助六龜區新威社區活動中心、新興里活動中心各840萬元，修繕項目包含防水、門窗整修、增設電梯及既有設備維修等項工程。另有旗山區廣福社區獲得客委會補助147萬元，皆由市府自籌少部分配合款。

長輩身體機能退化，爬不了樓梯是常態、地面積水恐怕會不小心摔倒，上廁所也需要坐式馬桶及扶手才能確保安全，近年各縣市政府都補助廟宇營造高齡友善空間，活動中心老舊現象愈來愈嚴重，修繕問題不該再被漠視下去。

