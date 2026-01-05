聽新聞
高雄社區活動中心違建多 修繕補助卡關

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄旗山廣福里的關懷據點設在社區活動中心，因為長輩爬樓梯困難，2樓空間長期閒置未利用，平日活動空間全被限縮在1樓。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山廣福里的關懷據點設在社區活動中心，因為長輩爬樓梯困難，2樓空間長期閒置未利用，平日活動空間全被限縮在1樓。記者徐白櫻／攝影

高雄全市有285處社區活動中心，但有218處無使照、建照，許多社區據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重及牆面脫落斑駁，社區向社會局爭取修繕經費常被以建物不合法打槍，議員要求市府應該通盤檢討及修改補助辦法。市長陳其邁指示民政局會同社會局全面盤點，解決問題。

高雄市65歲以上長輩超過55萬人，許多C級長照站設在社區活動中心內，高雄縣市合併後，受限於社區活動中心建物不合法，整修經費爭取困難，不時傳出據點申請修繕經費受阻。

「年紀大了關節不好，很多人爬不上去活動中心2樓！」旗山區年逾70歲黃姓長輩說，長照據點每周共餐三次，社區居民生活重心全在這裡，因建物老舊，很久以前就向市府申請整修經費，每次都被社會局以公部門預算不能補助違建為由拒絕。

議員林富寶指出，社會局依據「補助社區發展協會維修社區活動中心設施或設備作業規定」，沒有建造、使照的建物都不能補助，老人愈來愈多、活動中心愈來愈舊，這個老問題需要通盤檢討，不能再拖延下去。

「有社區屋頂漏水，拿水桶接水束手無策。」林富寶抱怨，旗山及六龜三個客庄社區轉向中央客委會求助，順利獲得經費，中央爭取修繕補助不受限，只有市府有這個規定，市府應該要設法解決難題，否則客庄有中央經費協助，非客庄社區要向誰求助？

市長陳其邁在議會坦言，早年有人捐地蓋活動中心，地主去世後可能產生產權糾紛，若要合法化一定要地主同意，的確是個難題；市府政策要延續，若土地沒爭議先協助處理，會請民政局、地政局及社會局一起處理。

民政局表示，全市無使照無建照的活動中心共218處，全數位於縣區，這是合併留下的難題，土地及建物所有權複雜，會先就個案協助解決。

