誇張！高雄超過7成社區活動中心是違建 設備老舊不給錢修

高雄市社區活動中心285處，無使照、建照多達218處，在高齡化社會下，許多據點沒有電梯、廁所老舊、漏水嚴重、牆面脫落斑駁，社區向社會局爭取修繕經費常被以建物不合法打槍，議員要求市府應該通盤檢討及修改補助辦法。市長陳其邁指示全面盤點，並責成副秘書長王宏榮邀集民政局及社會局合力解決問題。

高雄市65歲以上長輩超過55萬人口，在長照制度中，許多C級長照站設在社區活動中心內。高雄縣市合併後，受限於社區活動中心建物不合法，整修經費爭取困難，不時傳出據點申請修繕經費受阻。

「年紀大了關節不好，很多人爬不上去活動中心2樓！」旗山區年逾70歲的黃姓長輩說，長照據點每周共餐三次，社區居民生活重心全在這裡，因建物老舊，很久以前就向市府申請整修經費，每次都被社會局以市府預算不能補助違建為由拒絕。

議員林富寶指出，社會局依據「補助社區發展協會維修社區活動中心設施或設備作業規定」審核申請案，沒有建造、使照的建物都不能補助，老人愈來愈多、活動中心愈來愈舊，這個老問題需要通盤檢討，不能再拖延下去。

「有社區屋頂漏水，拿水桶接水束手無策！」林富寶抱怨，旗山及六龜三個客庄社區轉向客委會求助，順利獲得中央客委會經費挹注，中央爭取修繕補助不受限，只有市府有這個規定，市府應該要設法解決難題，否則客庄有中央經費協助，非客庄社區要向誰求助？

去年六龜區新興里活動中心漏水嚴重、居民拿水桶接水引發外界關切。高市客委會向中央爭取經費，補助六龜區新威社區活動中心、新興里活動中心各840萬元，修繕項目包含防水、門窗整修、增設電梯及既有設備維修等項工程。另有旗山區廣福社區獲得客委會補助147萬元，皆由市府自籌少部分配合款。

民政局表示，全市無使照無建照的活動中心共218處，全數集中於原縣區，合併後留下的難題，土地及建物所有權複雜，會先就個案協助解決。