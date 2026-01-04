屏東丁未正科東港迎王 王船廠今上梁安龍骨儀式

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利，預計5個月可完工。

今上午，由丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲至王船廠前觀禮，9點10分吉時一到，先進行王船廠上梁儀式，鞭炮聲中由東隆宮電氣組人員上到王船廠屋梁，綁上太極金與梗粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，梗粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。

東隆宮指出，王船廠上梁完成後，隨即由負責建造王船的造船師傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。

東隆宮董事長潘慶士說，三年一科的東港東隆宮迎王平安祭典是國家級重要無形文化資產，王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，結合東港造船及彩繪工藝，精細華麗。