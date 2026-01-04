快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

屏東丁未正科東港迎王 王船廠今上梁安龍骨儀式

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式。圖／東隆宮提供

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利，預計5個月可完工。

⭐2025總回顧

今上午，由丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲至王船廠前觀禮，9點10分吉時一到，先進行王船廠上梁儀式，鞭炮聲中由東隆宮電氣組人員上到王船廠屋梁，綁上太極金與梗粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，梗粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。

東隆宮指出，王船廠上梁完成後，隨即由負責建造王船的造船師傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。

東隆宮董事長潘慶士說，三年一科的東港東隆宮迎王平安祭典是國家級重要無形文化資產，王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，結合東港造船及彩繪工藝，精細華麗。

潘慶士表示，王船由東港與小琉球地區近80名造船師傅以檜木、柳安木及楠木義務接力打造，因應遷王船行經的街道限制，近幾科的尺寸已趨固定，長度約45尺6寸，寬約12尺6分，造價估計1200萬元，預計5個月可望完工，開光典禮後將開放信眾參拜。

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供
屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理與七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。圖／東隆宮提供

王船 總理 東港

延伸閱讀

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

屏東加蚋埔夜祭 馬卡道族循古禮敬祖靈傳承文化

龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

相關新聞

屏東丁未正科東港迎王 王船廠今上梁安龍骨儀式

屏東縣東港東隆宮今舉行丁未正科東港迎王平安祭典王船廠上梁暨王船立（舟參）典禮，也就是安龍骨儀式，由丁未正科迎王平安祭典大...

獨／麟洛堆置太空包起火 是非法堆置場...檢警環2024年就偵辦

屏東縣麟洛鄉成功路永興巷一處空地堆置大量太空包今4日上午11時突然起火，據調查，該處非法堆置廢棄塑膠已違反廢棄物清理法，...

影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

為發掘社區特色，屏東縣內埔鄉老埤社區藉由文化部社區營造計畫，重新盤點社區資源，將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入...

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

屏東縣沿山185線豐厚馬卡道文化，高樹加蚋埔馬卡道文化協會在3、4日在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族...

國道7號擬6月開工 高雄大寮多名地主轟徵收「從未談妥」

延宕多年的國道7號工程因地價上漲及補償條例修正，用地費暴增143.8億元，總經費逾1500億元，預計今年6月開工，但多名...

高雄大寮81期重劃區 地方憂國7高架穿越影響生活品質

高雄大寮81期重劃區逐步成形，卻傳出國道7號大寮段高架路線將穿越上空，引發地方反彈。民代直言，81期重劃區是大寮難得條件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。