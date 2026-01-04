快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們忙著在溪流中架設「下跳椼仔」。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們忙著在溪流中架設「下跳椼仔」。記者劉星君／攝影

為發掘社區特色，屏東縣內埔鄉老埤社區藉由文化部社區營造計畫，重新盤點社區資源，將卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程，讓更多人體驗老一輩流傳已久生活技藝，從中認識馬卡道的文化脈絡。

⭐2025總回顧

老埤社區會在每年農曆10月15日舉辦馬卡道夜祭，從2015年起馬卡道夜祭，「下跳椼仔」都會伴隨夜祭一起舉辦。

老埤社區發展協會理事長暨內埔鄉老埤馬卡道文化協會理事長林玉美說，「下跳椼仔」（馬卡道語）是社區流傳至今傳統溪流捕魚文化，是傳統陷阱式捕魚法，將溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，在深水處向下做出深凹式形狀，接著將竹編「台仔」（竹篩仔）放到深凹處，讓溪流中的魚群順著水流進入。另外，為要防止進入的魚類被曬傷或被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上鋪放草堆。

52歲潘冠謀是「下跳椼仔」主要負責人之一，他說，「下跳椼仔」大多有季節性，9月至隔年2月枯水期期間，每次捕撈到魚種都不一定，但一定都是捕撈到同一種的魚類居多，捕撈到的魚是家中的食物來源，也是跟長輩們習傳統生活智慧與技術的過程。 

「下跳椼仔」另名主要負責人潘太平，至今仍會手工製作「台仔」到溪流捕魚，身手相當俐落。

老埤社區發展協會理事長林玉美表示，溪流下「跳椼仔」後，一定要固定時間去收魚，放置後就可以一直有收穫，先前就有社區長輩收了10幾斤的漁獲回家，收穫滿滿有溪哥、吳郭魚、鯽魚等。 

潘冠謀說，現在因農藥使用，溪流裡的漁獲像紅目猴仔、蝦子、類似小型筍殼魚的狗南仔等種類越來越少。只要是會在溪流從事「跳椼仔」的人家，家裡都會有大大小小、2至3個「台仔」，捕撈的地點和漁獲量是看各自本事，沒有限制溪流裡能放多少個「台仔」。

近年社區發展走讀小旅行，潘冠謀笑說，沒想到，從小到大熟悉「跳椼仔」捕撈技術，可以成為社區的特色文化體驗。

為要防止進入的魚類被曬傷或被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上鋪放草堆。記者劉星君／攝影
為要防止進入的魚類被曬傷或被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上鋪放草堆。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們說明架設「下跳椼仔」的過程。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們說明架設「下跳椼仔」的過程。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們說明架設「下跳椼仔」的過程。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉老埤社區長輩們說明架設「下跳椼仔」的過程。記者劉星君／攝影
馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程。記者劉星君／攝影
馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程。記者劉星君／攝影

理事長 魚類

延伸閱讀

樹德科大推惜食減廢、代間共學 獲品德教育特色學校

國教署推沉浸式族語教學 讓族語走入日常生活

教部推沉浸式族語教學 國小用編織童玩融入生活

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

相關新聞

影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

為發掘社區特色，屏東縣內埔鄉老埤社區藉由文化部社區營造計畫，重新盤點社區資源，將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入...

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

屏東縣沿山185線豐厚馬卡道文化，高樹加蚋埔馬卡道文化協會在3、4日在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族...

國道7號擬6月開工 高雄大寮多名地主轟徵收「從未談妥」

延宕多年的國道7號工程因地價上漲及補償條例修正，用地費暴增143.8億元，總經費逾1500億元，預計今年6月開工，但多名...

高雄大寮81期重劃區 地方憂國7高架穿越影響生活品質

高雄大寮81期重劃區逐步成形，卻傳出國道7號大寮段高架路線將穿越上空，引發地方反彈。民代直言，81期重劃區是大寮難得條件...

高雄照顧弱勢及低收家庭嬰幼兒 腸病毒疫苗、輪狀病毒免費接種

腸病毒傳染力高，高市衛生局延續去年補助政策，讓弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗，降低弱勢兒感染重症風險，即日起於指定合...

公私協力翻轉甄洋樓成百大文化基地 金門洋樓造型文創酒超吸睛

金門縣政府近年積極推動傳統建築保存與活化政策，一棟棟隱身巷弄的老洋樓逐步重返大眾視野，透過公私協力模式，轉化為兼具文化深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。