影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

為發掘社區特色，屏東縣內埔鄉老埤社區藉由文化部社區營造計畫，重新盤點社區資源，將馬卡道人傳統的捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程，讓更多人體驗老一輩流傳已久生活技藝，從中認識馬卡道的文化脈絡。

老埤社區會在每年農曆10月15日舉辦馬卡道夜祭，從2015年起馬卡道夜祭，「下跳椼仔」都會伴隨夜祭一起舉辦。

老埤社區發展協會理事長暨內埔鄉老埤馬卡道文化協會理事長林玉美說，「下跳椼仔」（馬卡道語）是社區流傳至今傳統溪流捕魚文化，是傳統陷阱式捕魚法，將溪流中的石頭從淺水處一路堆砌到深水處，在深水處向下做出深凹式形狀，接著將竹編「台仔」（竹篩仔）放到深凹處，讓溪流中的魚群順著水流進入。另外，為要防止進入的魚類被曬傷或被白鷺鷥啄食，會在「台仔」上鋪放草堆。

52歲潘冠謀是「下跳椼仔」主要負責人之一，他說，「下跳椼仔」大多有季節性，9月至隔年2月枯水期期間，每次捕撈到魚種都不一定，但一定都是捕撈到同一種的魚類居多，捕撈到的魚是家中的食物來源，也是跟長輩們習傳統生活智慧與技術的過程。

「下跳椼仔」另名主要負責人潘太平，至今仍會手工製作「台仔」到溪流捕魚，身手相當俐落。

老埤社區發展協會理事長林玉美表示，溪流下「跳椼仔」後，一定要固定時間去收魚，放置後就可以一直有收穫，先前就有社區長輩收了10幾斤的漁獲回家，收穫滿滿有溪哥、吳郭魚、鯽魚等。

潘冠謀說，現在因農藥使用，溪流裡的漁獲像紅目猴仔、蝦子、類似小型筍殼魚的狗南仔等種類越來越少。只要是會在溪流從事「跳椼仔」的人家，家裡都會有大大小小、2至3個「台仔」，捕撈的地點和漁獲量是看各自本事，沒有限制溪流裡能放多少個「台仔」。