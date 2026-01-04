落山風藝術季沙灘大戲「海口狂想曲」 民眾直呼震撼 點亮冬夜海岸

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「海口狂想曲」集結多組表演團隊一起演出，屏東日系築夢一輪車俱樂部表演。圖／屏東縣政府提供
「海口狂想曲」集結多組表演團隊一起演出，屏東日系築夢一輪車俱樂部表演。圖／屏東縣政府提供

屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」昨晚在海口沙灘登場，數千名民眾湧入海岸欣賞，再度寫下屏東冬季藝文活動的精彩篇章。

屏東縣政府表示，落山風藝術季多年來善用恆春半島獨有自然地景，將海岸、沙灘與強勁落山風轉化演出的一部分，形塑出台灣少見的戶外沉浸式藝術現場。即便昨天落山風加上海風吹拂、氣溫低，不減人潮，展現落山風藝術季長年累積觀眾基礎與高度吸引力。

今年的演出主題為「海口狂想曲」，集結多組重量級表演團隊同台共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍，形塑充滿能量與想像「台式芭比狂歡派對」。

演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕，緊接著「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技演出，現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷；壓軸登場國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，以深具當代精神舞蹈語彙，為演出注入厚實而耐人尋味藝術深度。

現場觀眾分享，第一次在沙灘上欣賞大型且完整跨界演出，「風聲、浪聲和音樂交織，好像被包在演出裡，非常震撼」，也有家長說，帶著孩子來看表演，「在自然環境裡接觸藝術，很特別也很感動」。外縣市遊客提到，特地為落山風藝術季安排假期，「每年內容都不一樣，期待下一次會帶來什麼驚喜！」

縣府傳播暨國際事務處表示，海口沙灘演出場域需克服落山風的強風、沙塵與環境變數，對表演團隊與技術整合更是高度考驗；也正因如此，才能成就每年僅此一場、無法複製的現場魅力，成為觀眾心中年年期待盛典。

縣府表示，落山風藝術季會持續結合自然場域與當代表演，以藝術回應土地、以創作串連地方，除了每年的藝術沙灘大戲外，落山風藝術季今年「看！海口 Hey,Haikou!」為主題，邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥共16名跨語言與文化的藝術家陣容，創作涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構、編織等形式的地景裝置，從沙灘、港灣到村落，三個不同地景特色展區，帶給觀者多樣性體驗感受，展出至3月1日。

屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」昨天傍晚吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」昨天傍晚吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出。圖／屏東縣政府提供
「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演。圖／屏東縣政府提供
「海口狂想曲」集結多組重量級表演團隊同台共演。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」昨天傍晚吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季年度沙灘大戲「海口狂想曲」昨天傍晚吸引數千名民眾湧入海岸欣賞演出。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季年度沙灘大戲融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍。圖／屏東縣政府提供
屏東落山風藝術季年度沙灘大戲融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲藝術與派對式演出氛圍。圖／屏東縣政府提供

