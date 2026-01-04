快訊

高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹加蚋埔馬卡道文化協會昨晚在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹加蚋埔馬卡道文化協會昨晚在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣沿山185線豐厚卡道文化，高樹加蚋埔馬卡道文化協會在3、4日在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。

縣長周春米昨晚到場與族人參與祭典，夜祭由加蚋埔部落主辦的，為傳承文化，攜手泰山國小辦理一系列學習課程，耆老帶領學童認識傳統獵具（哒仔）文化、傳唱歌謠、傳統食物（米買MAI）及花環（哈網Ha-voun）製作。

祭典重頭戲，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境崇敬及感恩，也感謝阿姆祖對族人的庇佑。今上午接續有走鏢、平安宴。

高樹鄉加埔夜祭，還有來自萬巒鄉加匏朗與內埔鄉老埤等馬卡道文化協會一起參與，還有來自吉貝耍、小林、荖農、遠從台東、花蓮等地區的西拉雅、大武壟與馬卡道族親一同交流，趒戲同歡。

縣長周春米說，加蚋埔夜祭是最具族群特色信仰文化，表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。 

縣府文化處表示，內埔鄉老埤村、高樹鄉加蚋埔、萬巒鄉加匏朗三部落，長期致力文化保存與傳承，維持傳統儀式，各自在每年農曆10月、11月、1月舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化，每年的夜祭慶典，象徵豐收並感謝祖靈，也讓屏東的文化資產能夠源遠流長。

