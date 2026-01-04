聽新聞
高樹鄉加蚋埔夜祭 循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化
屏東縣沿山185線豐厚馬卡道文化，高樹加蚋埔馬卡道文化協會在3、4日在加蚋埔公廨廟舉行加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭，各地族親參與，展現馬卡道族的凝聚力與文化生命力。
縣長周春米昨晚到場與族人參與祭典，夜祭由加蚋埔部落主辦的，為傳承文化，攜手泰山國小辦理一系列學習課程，耆老帶領學童認識傳統獵具（哒仔）文化、傳唱歌謠、傳統食物（米買MAI）及花環（哈網Ha-voun）製作。
祭典重頭戲，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境崇敬及感恩，也感謝阿姆祖對族人的庇佑。今上午接續有走鏢、平安宴。
高樹鄉加埔夜祭，還有來自萬巒鄉加匏朗與內埔鄉老埤等馬卡道文化協會一起參與，還有來自吉貝耍、小林、荖農、遠從台東、花蓮等地區的西拉雅、大武壟與馬卡道族親一同交流，趒戲同歡。
縣長周春米說，加蚋埔夜祭是最具族群特色信仰文化，表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。
縣府文化處表示，內埔鄉老埤村、高樹鄉加蚋埔、萬巒鄉加匏朗三部落，長期致力文化保存與傳承，維持傳統儀式，各自在每年農曆10月、11月、1月舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化，每年的夜祭慶典，象徵豐收並感謝祖靈，也讓屏東的文化資產能夠源遠流長。
