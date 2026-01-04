高雄大寮81期重劃區 地方憂國7高架穿越影響生活品質

高雄大寮81期重劃區逐步成形，卻傳出國道7號大寮段高架路線將穿越上空，引發地方反彈。民代直言，81期重劃區是大寮難得條件完整的新開發核心，高架橋若從中穿越，將影響居住品質，重劃成果也大打折扣。

高市交通局表示，國7路線與落墩地點須與交通部高速公路局協商，周邊住宅、學區、公園的影響則會重新檢討評估。

高公局指國7劃設路權時已盡量避開重劃區，路線將由重劃區邊緣的公園及滯洪池上空通過，此案已與高市工務局協商，將落墩位置避開公園設施，並擴大滯洪池面積維持足夠滯洪量，對公共設施的影響已減至最低。

占地約50公頃的81期重劃區原為眷村用地，眷戶多已搬遷，市府為解決長期閒置造成的治安與環境問題推動市地重劃，規畫約11.3公頃的公園綠地與公共設施改善市容、提升居住品質，如今卻可能遭國7高架橋穿越。

議員黃天煌說，81期重劃區距捷運約5到10分鐘，且鄰近鳳凰山休憩區，區內規畫4座特色公園，公共設施及生活機能完善，潛力可期。這麼好的重劃區，地方無不期待成為大寮新地標，若國7高架橋橫跨而過，房價、居住品質一定受影響，「那就可惜了」。

「千萬別從正中心穿越過去」，議員邱于軒說，地方對81期重劃區未來的發展有很多想像，沒想到卻多了高架路線穿越的變數，目前公園遊具的設置，還在等待國7實際落墩的位置。

邱于軒表示，建議落墩位置務必避開住宅區，且保持適當的阻隔距離，讓大面積綠地得以保留。