國道7號擬6月開工 高雄大寮多名地主轟徵收「從未談妥」

延宕多年的國道7號工程因地價上漲及補償條例修正，用地費暴增143.8億元，總經費逾1500億元，預計今年6月開工，但多名地主質疑工程預算失控、徵收條件從未談妥，以目前補償作法「2坪才換到1坪」，政府若要強制徵收，不排除發動抗爭。

交通部高速公路局表示，國7經過都市計畫內的土地，去年10月27日至11月7日已依規定舉行17場協議價購或以其他方式取得會議，提出的協議市價除由專業估價師估價，並經專家學者及市府地價人員共同審核確認。高公局表示，會中已就估價過程與買賣案例選取詳細說明，若有需要，亦可配合所有權人至現地說明。去年12月3、4日辦理首次簽約作業反應良好，簽約金額逾100億元，顯示獲所有權人認同。

據交通部規畫，國7由高雄港洲際貨櫃中心接國10至仁武，全長23公里，完工後，將與國1、國10、省道台88線及未來的高屏第2快速道路，形成環狀高快速路網。內政部都市計畫委員會去年9月通過國7新建工程都市計畫變更案，可望今年6月動工。

「土地徵收還沒談妥」大寮王姓地主說，目前僅部分地主簽署同意書，但簽同意書表示願意談，不代表已談妥，依目前高公局的估價，臨路的地段每平方公尺徵收價為5.6萬元，非臨路1.7萬元，但現在大寮區鄰近的鳳山、小港等區行情價都7、8萬元以上，「我們等於2坪才換到1坪，很吃虧」。

簡姓地主說，名義叫「協議」價購，協議應是有來有往，但現在是地主不同意，最後就強制徵收，「聽來格外諷刺」。陳姓地主指若真要強制徵收，他們一定串聯抗爭。

簡姓地主表示，國7一拖10多年，主要是路線喬不定，他們曾建議改走省道台29線至大樹不被同意，偏偏敲定土地牴觸戶較多的路線，土地徵收更棘手，此外短短23公里設7個交流道，等於2、3公里就一個，這樣還算快速道嗎？國7規畫以來他參加逾30多次會議，「十幾年人生都耗在這裡」，現在土地徵收價格又被壓低，真是無語問蒼天。