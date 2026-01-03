快訊

屏東加蚋埔夜祭 馬卡道族循古禮敬祖靈傳承文化

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣高樹鄉加蚋埔夜祭今晚登場，來自各地卡道族齊聚加蚋埔公廨廟，遵循古禮崇敬祖靈，以趒戲等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，傳承部落文化。

屏東縣高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會今、明2天，在加蚋埔公廨廟舉辦加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭活動，來自各地族親共襄盛舉，展現馬卡道族群凝聚力與文化生命力。

屏東縣長周春米到場與族人一同參與祭典，她表示，加蚋埔夜祭是最具族群特色的信仰文化，除了表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，加蚋埔部落主辦夜祭活動，為了傳承文化，攜手泰山國小辦理一系列學習課程，安排耆老帶領學童認識傳統獵具（哒仔）文化、傳唱歌謠、傳統食物（米買MAI）及花環（哈網Ha-voun）製作體驗。

祭典重頭戲於今天晚間6時30分展開，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，感謝「阿姆祖」對族人庇佑。明天上午則接續進行走鏢、平安宴等活動。

文化處指出，包括萬巒鄉加匏朗與內埔鄉老埤等馬卡道文化協會也共同參與，還有來自吉貝耍、小林及荖農、甚至遠至台東、花蓮等地區的西拉雅、大武壟與馬卡道族親前來會親交流，一同趒戲同歡。

文化處提及，內埔老埤村、高樹加蚋埔、萬巒鄉加匏朗等3個部落，長期致力文化保存與傳承，維持傳統儀式，並各自於每年農曆10月、11月、1月舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流及文化課程等，推廣並傳承馬卡道族文化。每年夜祭慶典，不僅象徵豐收並感謝祖靈，更重要的是讓屏東文化資產能夠源遠流長。

