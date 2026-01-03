高雄照顧弱勢及低收家庭嬰幼兒 腸病毒疫苗、輪狀病毒免費接種

腸病毒傳染力高，高市衛生局延續去年補助政策，讓弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗，降低弱勢兒感染重症風險，即日起於指定合約醫療院所開打，盼透過疫苗介入，減輕家庭照護壓力，穩定公共衛生防線。

衛生局指出，嬰幼兒屬於傳染病防治中最需優先保護的高風險族群，其中腸病毒71型病程發展快速，易引發神經系統併發症，也有致死潛在風險；輪狀病毒常見於5歲以下幼兒，是腸胃炎的主要原因之一，嚴重時需住院治療，弱勢孩子一旦染病，不僅家庭照顧壓力倍增，醫療支出更可能成為沉重負擔。

去年針對弱勢嬰幼兒提供免費疫苗接種，今年延續政策，補助對象包括設籍高雄、出生2個月至2歲以下的低收入戶或收容安置機構嬰幼兒，可補助接種2至3劑腸病毒71型疫苗；另針對出生滿6周至32周內低收入戶或原住民嬰幼兒，補助接種2至3劑口服輪狀病毒疫苗。補助期限至今年12月20日或經費用罄為止。

衛生局強調，疫苗不僅能降低感染機率，也可減少重症及併發症發生，符合弱勢嬰幼兒補助資格的家長，攜帶戶籍資料、低收入戶證明、兒童健康手冊及健保卡，儘早安排至合約醫療院所完成接種，為孩子建立第一道健康防線。