高雄照顧弱勢及低收家庭嬰幼兒 腸病毒疫苗、輪狀病毒免費接種

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
兒童接種疫苗是意圖。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
腸病毒傳染力高，高市衛生局延續去年補助政策，讓弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗，降低弱勢兒感染重症風險，即日起於指定合約醫療院所開打，盼透過疫苗介入，減輕家庭照護壓力，穩定公共衛生防線。

⭐2025總回顧

衛生局指出，嬰幼兒屬於傳染病防治中最需優先保護的高風險族群，其中腸病毒71型病程發展快速，易引發神經系統併發症，也有致死潛在風險；輪狀病毒常見於5歲以下幼兒，是腸胃炎的主要原因之一，嚴重時需住院治療，弱勢孩子一旦染病，不僅家庭照顧壓力倍增，醫療支出更可能成為沉重負擔。

去年針對弱勢嬰幼兒提供免費疫苗接種，今年延續政策，補助對象包括設籍高雄、出生2個月至2歲以下的低收入戶或收容安置機構嬰幼兒，可補助接種2至3劑腸病毒71型疫苗；另針對出生滿6周至32周內低收入戶或原住民嬰幼兒，補助接種2至3劑口服輪狀病毒疫苗。補助期限至今年12月20日或經費用罄為止。

衛生局強調，疫苗不僅能降低感染機率，也可減少重症及併發症發生，符合弱勢嬰幼兒補助資格的家長，攜帶戶籍資料、低收入戶證明、兒童健康手冊及健保卡，儘早安排至合約醫療院所完成接種，為孩子建立第一道健康防線。

此外，成人肺炎鏈球菌疫苗政策也將於1月15日起升級，改以單劑新型疫苗取代過往需分別接種PCV13與PPV23的方式，接種流程更簡化，保護力更完整，公費對象涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲高風險族群。

高市衛生局延續去年補助政策，讓弱勢嬰幼兒免費接種輪狀病毒疫苗。圖／衛生局提供
腸病毒傳染力高，高市衛生局延續去年補助政策，讓弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗。圖／衛生局提供
腸病毒 疫苗 衛生局

相關新聞

公私協力翻轉甄洋樓成百大文化基地 金門洋樓造型文創酒超吸睛

金門縣政府近年積極推動傳統建築保存與活化政策，一棟棟隱身巷弄的老洋樓逐步重返大眾視野，透過公私協力模式，轉化為兼具文化深...

金湖社福中心哺集乳室再獲肯定 連3年勇奪縣府評比特優

為營造更友善的哺乳環境，金門縣政府持續推動公共場所與職場哺集乳空間品質提升，辦理「職場親善哺（集）乳室競賽活動」，金湖社...

每2天出一團…屏縣推旅遊復康巴士 身障者出遊變輕鬆了

許多身心障礙者出門旅行不便，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障者克服出遊的難題，從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通...

高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

高雄市政府今天晚間突然發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，將於下周一、1月5日調任內政部擔任參事，並由現任副局長蔡易勳代理...

屏縣長照處成立近3年 業者讚省成本並有利多角化經營

新北市高齡長期照顧處今天成立，屏東縣政府早在2年多前率全國之先成立一級單位「長期照護處」，將原來長照管理中心擴大整合與升...

