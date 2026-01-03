公私協力翻轉甄洋樓成百大文化基地 金門洋樓造型文創酒超吸睛

金門縣政府近年積極推動傳統建築保存與活化政策，一棟棟隱身巷弄的老洋樓逐步重返大眾視野，透過公私協力模式，轉化為兼具文化深度與產業動能的地方創生據點。

其中，位於後浦小鎮轎巷、建於1934年的「王慶雲洋樓（甄洋樓）」，去年獲文化部首屆「全國百大文化基地」肯定，成為金門傳統建築活化的重要指標案例。

甄洋樓今天舉辦「百大文化基地・傳統建築營運成果發表會」，分享兩年來的經營歷程與活化成果。洋樓主理人陳婉甄表示，接手洋樓之初，便思考如何讓百年建築不只是靜態展示的歷史，而是能被走進、被體驗、甚至被帶走的文化記憶。她感謝縣府在修復工程與文化政策上的支持，成為地方小型創業者在起步階段最重要的後盾。

王慶雲洋樓曾是金門早年第一家西點麵包廠「浯江西點麵包廠」所在地，隱身巷弄卻承載濃厚僑鄉記憶。縣府透過保存傳統建築修繕工程，在保留外觀與關鍵建材的前提下，運用鋼構補強重新詮釋內部空間，使建築兼具歷史風貌與長期使用的機能性，並以標租方式引入民間經營，最終由陳婉甄得標，主打漢服與傳統服飾體驗，為老洋樓注入嶄新生命。

金門縣政府產業發展處長黃儒新到場祝賀表示，甄洋樓成功結合文化保存與創意經營，是縣府推動傳統建築活化的重要示範，期盼未來能透過成功案例分享，拓展更多公私合作的可能。

文化局長陳榮昌指出，王慶雲洋樓與古崗學校，是目前金門唯二獲選全國百大文化基地的場域，文化部推動百大文化基地政策，目的即在於透過古蹟與歷史建築的活化，帶動區域整體發展；甄洋樓不僅是展示空間，更成為產業創生與文化交流的平台，這也是其能脫穎而出的關鍵。文化局後續將持續輔導既有基地，並發掘更多具潛力的文化場域，擴大金門文化版圖。

長期投入金門洋樓研究與修復推動的金門戰地史蹟與閩南建築研究中心教授曾逸仁表示，金門擁有大量散落巷弄間的歷史建築，若能以「針灸式」修復，搭配活動引入，有機會帶動整個街區活絡；他也肯定甄洋樓在經營上的創意能量，讓修復後的建築真正「活起來」。

今天也同步發表限量500瓶的「王慶雲洋樓造型文創酒」，與全國唯一官窯的金門陶瓷廠跨界合作，將洋樓外觀化為酒器造型，推出「雋永典藏金」與「典雅歐風藍」兩款，結合建築歷史與僑鄉故事，增添收藏價值。陶瓷廠長林蔚尚表示，此次合作製作難度高，但也展現金門工藝與文化跨域結合的可能。

身兼古崗學校百大文化基地代表的縣議員董森堡指出，王慶雲洋樓是縣府修復、民間經營的良性示範，透過公部門介入修復、經營者投入創意，延續老屋生命週期，盼吸引更多有志之士投入地方創生與傳統建築活化行列。

