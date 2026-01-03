金馬賓館轉型10年 高雄都發局：歷史建築活化典範

快訊

中央社／ 高雄3日電

高雄金賓館今年迎來轉型為當代美術館第10年，高雄市都發局表示，金馬賓館當代美術館不僅是歷史建築活化的典範，更是市府與民間共同為城市留住文化根基的具體實踐。

都發局今天透過新聞稿表示，金馬賓館這座全台僅存的軍事轉運站，在市府與民間「御盟集團．永添藝術」的合作下，已蛻變為引領港都美學的指標性場域。

都發局說明，金馬賓館建於1967年，曾是官兵前往金、馬前線的中繼站，冷戰結束後於1990年代末閒置，直到2016年由市府都發局招商御盟集團．永添藝術啟動活化開發計畫。御盟集團斥資1.3億元、耗時2年修復完成。

都發局長吳文彥指出，修復的核心難度在於如何讓「舊建築適用新法規」。在修復初期，都發局全力協助御盟團隊排解行政障礙，提供法規諮詢，確保在符合現代消防、結構安全規範的前提下，最大限度維持建築原始紋理。

吳文彥說，過程中御盟團隊堅持保留了原建物格柵牆、門柱、甚至充滿歷史溫度的軍用編號、鐵製把手樓梯與磨石子地板。這種細膩程度不亞於修復法定古蹟，最終成功將冷戰遺產轉化為充滿人文氣息的當代藝術中心。

都發局表示，館方近年推動前瞻性計畫，其中與學術界合作已3年的「影像沙盒（Video Sandbox）」藝術徵件計畫，致力扶植新銳影像藝術家。也陸續推出多檔具國際視野的展覽，涵蓋抽象藝術、材質研究、人工智慧、空間感知與光線藝術等主題。

館方未來將持續擴大與海外創作者及國際藝術平台的合作，預計於明年推出「塵與金」第二篇章，攜手西班牙巴塞隆納國際藝術平台，持續提升高雄城市文化的國際能見度。

吳文彥說，金馬賓館當代美術館不僅活絡了鼓山及鹽埕一帶的舊城商圈，未來更將持續透過與輕軌沿線亮點的鏈結，串聯駁二藝術特區與哈瑪星歷史場域，擴增港都的文創動能。

