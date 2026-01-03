打造離島農業新亮點 澎湖首座草莓園開幕

澎湖首座「秧米草莓園」今天開園，民眾可入園採摘，經過澎湖鹽水洗禮的新鮮草莓，酸甜可口，未來將成為離島重要的農業產業亮點。

澎湖縣農漁局指出，為推動農地活化與青年從農，來自花蓮的曾右鑫在澎湖軍旅生涯告一段落，並成為澎湖女婿後，決定在第二故鄉澎湖投入農業。幸得友人提供田地，並在農政單位「活化廢耕農地多元利用計畫」輔導與資材補助下，經過1年多開墾與栽種，廢耕農地轉型為現代化觀光草莓園，並取得「澎湖好農」標章。

澎湖「秧米草莓園」開園，澎湖縣長陳光復、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、議員蘇育德等到場祝賀。陳光復感謝曾右鑫用心投入，為澎湖特色農業開創新方向。

澎湖農漁局表示，「秧米草莓園」位於馬公東衛田區，占地約600坪，採高架離地栽培方式，結合滴灌系統、溫濕度監控及病蟲害防治等技術，種植約5000株草莓。

農漁局表示，未來園區將以網路預約制方式營運，並規劃園區導覽、草莓生態解說、草莓及香草盆栽體驗、草莓大福及冰沙DIY、食農教育活動等多元內容，結合觀光、教育與農業，打造離島特色農遊體驗。園區還引進智能咖啡機，並與知名甜點品牌合作推出草莓千層蛋糕，同時規劃為寵物友善園區，展現新型態農業經營模式。