金湖社福中心哺集乳室再獲肯定 連3年勇奪縣府評比特優

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖社福中心哺集乳室已經連續3年勇奪縣府評比特優，金門縣社會處長王茲繐特別頒獎狀給工作人員。圖／縣府提供
金湖社福中心哺集乳室已經連續3年勇奪縣府評比特優，金門縣社會處長王茲繐特別頒獎狀給工作人員。圖／縣府提供

為營造更友善的哺乳環境，金門縣政府持續推動公共場所與職場哺集乳空間品質提升，辦理「職場親善哺（集）乳室競賽活動」，金湖社會福利服務中心憑藉完善規劃與細膩設計，再度脫穎而出，連續3年榮獲「特優獎」，成果備受肯定。

金門縣社會處長王茲繐肯定中心長期投入資源，打造安全、溫馨且貼心的哺集乳空間，讓哺乳媽媽與照顧者能在公共場域中安心、舒適使用。

王茲繐表示，金湖社福中心在設置哺集乳室時，從使用者實際需求出發，空間規劃寬敞明亮，並配置沙發椅與哺乳枕，提升哺乳時的舒適度；尿布台採直式設計，並加裝安全扣環，兼顧便利與安全；洗手台提供冷熱水設備，即使冬季清洗也更為貼心。

此外，哺集乳室內播放寶寶安撫音樂，並設置空氣清淨機，提升整體使用品質，同時規劃「扎根0歲教育專區」，提供相關書籍與嬰幼兒玩具，營造友善育兒的整體環境。中心也設置QR Code滿意度回饋機制，蒐集使用者意見，作為持續精進設備與管理的重要依據，成為連續3年獲得特優的重要關鍵。

金湖社會福利服務中心位於金湖衛生行政大樓2樓，目前配置1名社工督導及7名社工，提供社會福利諮詢與脆弱家庭個案管理服務，是東半島地區民眾就近取得社福資源的重要窗口，減少往返金城的不便。

中心開放時間為每周二至周六，上午9時至11時30分、下午2時至5時，並依不同年齡層規劃益智玩具、繪本、桌遊、漫畫書及Switch等資源。相關活動訊息可追蹤臉書粉絲專頁「金門縣金湖社會福利服務中心」，或撥打洽詢專線082-330100。

金湖社會福利服務中心的哺集乳室有寬敞明亮的空間，並配置沙發椅及哺乳枕，提升哺乳時的舒適度；尿布台採直式設計，讓家長更換尿布更加順手。圖／縣府提供
金湖社會福利服務中心的哺集乳室有寬敞明亮的空間，並配置沙發椅及哺乳枕，提升哺乳時的舒適度；尿布台採直式設計，讓家長更換尿布更加順手。圖／縣府提供
金湖社會福利服務中心的哺集乳室有寬敞明亮的空間，尿布台採直式設計，讓家長更換尿布更加順手，並加裝安全扣環，防止嬰幼兒意外摔落。圖／縣府提供
金湖社會福利服務中心的哺集乳室有寬敞明亮的空間，尿布台採直式設計，讓家長更換尿布更加順手，並加裝安全扣環，防止嬰幼兒意外摔落。圖／縣府提供

金門 使用者 哺乳室

