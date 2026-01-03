快訊

每2天出一團…屏縣推旅遊復康巴士 身障者出遊變輕鬆了

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，近3年累計服務身障者及陪同者近6500人次。圖／縣府提供
許多身心障礙者出門旅行不便，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障者克服出遊的難題，從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，還可依自身狀況規畫行程，近3年累計服務身障者及陪同者近6500人次，是全台唯一提供身障旅遊服務縣市。

⭐2025總回顧

縣府自2018年推動旅遊復康巴士，協助身障者與親友旅遊，服務駕駛會依身障旅客需求規畫路線，並從家門口接送，因服務品質良好，使用人次持續增加，近3年幾乎兩天就有一團出遊，使用率高。除了縣內預約，也有外縣市身心障旅客參加。

社會處表示，旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前3個月至3天提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，只要車輛可到達的旅遊景點或場所皆可規畫。

旅遊復康巴士採里程與時間計價，每名身心障礙者每公里加收5元，車輛出勤每小時酌收50元出車費，陪同搭乘者每人加收100元，多名身障者共乘可享5折優惠；若同時預約2輛旅遊復康巴士，且每輛皆有身障者搭乘，僅收取1輛車的出車費，其餘費用仍依實際搭乘狀況計費。

目前屏東縣內有3輛旅遊復康巴士，近年露營、戶外活動風氣興盛，社會處也自今年起新增1輛無障礙露營拖車，未來可串聯更多無障礙友善景點與多元旅遊型態，讓身障者旅客也能輕鬆享受愉快的旅遊。

身障旅客賴孟華表示，過去交通目的幾乎只有復健與返家，直到能與朋友搭乘旅遊復康巴士出遊，才發現生活有更多可能。身障旅客王淑娟表示，旅遊復康巴士讓出遊過程更為便利，不需為停車與接送問題煩惱，也減輕家人的負擔，旅遊變得更輕鬆。

屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，近3年累計服務身障者及陪同者近6500人次。圖／縣府提供
身障者 巴士 屏東縣政府

相關新聞

金湖社福中心哺集乳室再獲肯定 連3年勇奪縣府評比特優

為營造更友善的哺乳環境，金門縣政府持續推動公共場所與職場哺集乳空間品質提升，辦理「職場親善哺（集）乳室競賽活動」，金湖社...

每2天出一團…屏縣推旅遊復康巴士 身障者出遊變輕鬆了

許多身心障礙者出門旅行不便，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障者克服出遊的難題，從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通...

高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

高雄市政府今天晚間突然發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，將於下周一、1月5日調任內政部擔任參事，並由現任副局長蔡易勳代理...

屏縣長照處成立近3年 業者讚省成本並有利多角化經營

新北市高齡長期照顧處今天成立，屏東縣政府早在2年多前率全國之先成立一級單位「長期照護處」，將原來長照管理中心擴大整合與升...

要讓司機看見你！屏警加強大型車違規取締 提醒一般人遠離死角

為了降低大型貨車交通事故風險，維護道路秩序與用路人安全，屏東縣警察局將從5日起啟動「大型貨車違規取締專案」，結合巡邏、定...

從出生到送托全包辦 金門加碼3萬生育補助、拚托嬰零等待

面對少子化衝擊與雙薪家庭育兒壓力，金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生...

