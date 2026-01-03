每2天出一團…屏縣推旅遊復康巴士 身障者出遊變輕鬆了

許多身心障礙者出門旅行不便，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障者克服出遊的難題，從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，還可依自身狀況規畫行程，近3年累計服務身障者及陪同者近6500人次，是全台唯一提供身障旅遊服務縣市。

縣府自2018年推動旅遊復康巴士，協助身障者與親友旅遊，服務駕駛會依身障旅客需求規畫路線，並從家門口接送，因服務品質良好，使用人次持續增加，近3年幾乎兩天就有一團出遊，使用率高。除了縣內預約，也有外縣市身心障旅客參加。

社會處表示，旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前3個月至3天提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，只要車輛可到達的旅遊景點或場所皆可規畫。

旅遊復康巴士採里程與時間計價，每名身心障礙者每公里加收5元，車輛出勤每小時酌收50元出車費，陪同搭乘者每人加收100元，多名身障者共乘可享5折優惠；若同時預約2輛旅遊復康巴士，且每輛皆有身障者搭乘，僅收取1輛車的出車費，其餘費用仍依實際搭乘狀況計費。

目前屏東縣內有3輛旅遊復康巴士，近年露營、戶外活動風氣興盛，社會處也自今年起新增1輛無障礙露營拖車，未來可串聯更多無障礙友善景點與多元旅遊型態，讓身障者旅客也能輕鬆享受愉快的旅遊。