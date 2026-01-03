聽新聞
創1.1萬就業機會！高雄橋科啟用 半導體等5產業將進駐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄新市鎮橋頭科學園區昨啟用，262公頃產業專用區都已招滿，預計有27家廠商進駐，創造1.1萬個就業機會，逾1800億元經濟產值。高雄市政府表示，園區道路已通車，聯外交通要道也將逐步到位。

總開發面積達357公頃的橋科園區銜接嘉義、台南、高雄至屏東S廊帶，出席啟用典禮的內政部長劉世芳說，南台灣土地與產業條件充足，高雄新市鎮第2期隨著都市計畫啟動，可說天時、地利、人和，盼橋科能成為南台灣「龍頭」科學園區。

高雄市副市長李懷仁表示，橋科園區聚焦半導體航太及智慧醫療等關鍵產業，是南部半導體S廊帶的重要核心節點，預估創造1.1萬個就業機會，是高雄城市轉型與產業升級的重要引擎。

南部科學園區管理局長鄭秀絨指出，橋科總開發經費425億元，產業專用區預計有27家廠商進駐，涵蓋半導體、航太、產業創新、智慧機械及精準健康5大產業，包括華騰、鈦昇等7家廠商已同步進駐施工。國土署長吳欣修說，為鼓勵投資，進駐廠商可享投資總額15%抵減營所稅優惠，期望盡速帶動科技聚落成形。

橋頭區中崎里長蘇招治期待橋科帶動經濟活絡，但不免憂心近年橋頭土地增值、房價上漲，農地價格已翻漲3倍以上。

議員黃秋媖說，北高雄扣件產業陷入蕭條，橋科進駐可帶來就業機會，紓解勞工，也希望帶動科技人口移入，彌補地方人口流失；議員方信淵指橋科已爭取多年，科技產業土地需求仍高，岡山正規畫設置工業科技園區，加上白埔產業園區，形成更完整產業布局。

高雄 科學園區 半導體 航太

