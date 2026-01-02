高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

高雄市政府今天晚間突然發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，將於下周一、1月5日調任內政部擔任參事，並由現任副局長蔡易勳代理局長一職，高雄市長陳其邁也透過新聞局肯定蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻。

高雄市府表示，市長陳其邁肯定水利局長蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻，蔡長展是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合高雄市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。

蔡長展畢業於國立成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，1995年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局局長。