高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市政府水利局蔡長展。圖／高雄市政府水利局
高雄市政府水利局蔡長展。圖／高雄市政府水利局

高雄市政府今天晚間突然發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，將於下周一、1月5日調任內政部擔任參事，並由現任副局長蔡易勳代理局長一職，高雄市長陳其邁也透過新聞局肯定蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻。

高雄市府表示，市長陳其邁肯定水利局長蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻，蔡長展是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合高雄市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。

蔡長展畢業於國立成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，1995年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局局長。

水利局 高雄市

相關新聞

屏縣長照處成立近3年 業者讚省成本並有利多角化經營

新北市高齡長期照顧處今天成立，屏東縣政府早在2年多前率全國之先成立一級單位「長期照護處」，將原來長照管理中心擴大整合與升...

要讓司機看見你！屏警加強大型車違規取締 提醒一般人遠離死角

為了降低大型貨車交通事故風險，維護道路秩序與用路人安全，屏東縣警察局將從5日起啟動「大型貨車違規取締專案」，結合巡邏、定...

從出生到送托全包辦 金門加碼3萬生育補助、拚托嬰零等待

面對少子化衝擊與雙薪家庭育兒壓力，金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生...

屏東紅豆價格狂跌衝擊農友 農糧署啟動產銷調節

元月是紅豆採收高峰期，受天氣影響，屏東前年栽種期接連受3個颱風侵襲，量少價高。去年高溫炎熱，因鳳凰颱風帶來雨水豐產，卻量...

影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛

屏東市玉皇宮連9年在元旦舉行屏東市繞境祈福遊行，今天下午1時8分準時從玉皇宮出發，預計晚間8時回到玉皇宮，遶境祈福中，有...

