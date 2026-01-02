校內菜園豐收 馬祖介壽幼兒園學童愛心送暖

連江縣立介壽職業探索與體驗中心的農心小學堂，栽種的無毒蔬菜近日迎來豐收，今天上午由介壽幼兒園學生，將親手採摘的蔬菜送至連江縣大同之家老人安養中心，展現跨世代溫情關懷。

連江縣立介壽國中小今天發布新聞稿指出，校內設立的職業探索與體驗中心，提供「科技小農夫職業體驗課程」，學生在課程中運用智慧農業系統，精準掌握蔬菜生長環境，栽培出無毒、健康的紅達豐小松菜、羅莎捲葉萵苣。

介壽國中小表示，2種蔬菜日前喜迎豐收，由該校附設介壽幼兒園的小朋友們自己採摘，並擔任「愛心大使」與「最萌送貨員」，將新鮮的蔬菜送至縣內的大同之家老人安養中心，為長輩們寒冬送暖。

介壽國中小說，今天上午，小朋友們帶著蔬菜前往大同之家，長者們紛紛至大廳迎接，並協助孩子們推裝著蔬菜的推車。現場歡聲笑語不斷，互動氣氛熱絡。

介壽國中小透過新聞稿強調，職探中心不僅讓學生認識各行各業，更培養其回饋社會的責任感。今年為第2年舉行年末送菜，未來盼此善舉能持續傳承，讓學生將課堂所學，落實於回饋社區的助人行動。