校內菜園豐收 馬祖介壽幼兒園學童愛心送暖

中央社／ 連江縣2日電
連江縣立介壽國中小職業探索與體驗中心的農心小學堂栽種無毒蔬菜迎豐收，介壽幼兒園學生親手採摘後，2日上午送往連江縣大同之家老人安養中心。圖／中央社（連江縣立介壽國中小提供）
連江縣立介壽職業探索與體驗中心的農心小學堂，栽種的無毒蔬菜近日迎來豐收，今天上午由介壽幼兒園學生，將親手採摘的蔬菜送至連江縣大同之家老人安養中心，展現跨世代溫情關懷。

連江縣立介壽國中小今天發布新聞稿指出，校內設立的職業探索與體驗中心，提供「科技小農夫職業體驗課程」，學生在課程中運用智慧農業系統，精準掌握蔬菜生長環境，栽培出無毒、健康的紅達豐小松菜、羅莎捲葉萵苣。

介壽國中小表示，2種蔬菜日前喜迎豐收，由該校附設介壽幼兒園的小朋友們自己採摘，並擔任「愛心大使」與「最萌送貨員」，將新鮮的蔬菜送至縣內的大同之家老人安養中心，為長輩們寒冬送暖。

介壽國中小說，今天上午，小朋友們帶著蔬菜前往大同之家，長者們紛紛至大廳迎接，並協助孩子們推裝著蔬菜的推車。現場歡聲笑語不斷，互動氣氛熱絡。

介壽國中小透過新聞稿強調，職探中心不僅讓學生認識各行各業，更培養其回饋社會的責任感。今年為第2年舉行年末送菜，未來盼此善舉能持續傳承，讓學生將課堂所學，落實於回饋社區的助人行動。

連江縣立介壽國中小在校內設立職業探索與體驗中心，提供「科技小農夫職業體驗課程」，讓學生在課程中運用智慧農業系統，精準掌握蔬菜生長環境，栽培出無毒健康蔬菜。圖／中央社（連江縣立介壽國中小提供）
