屏縣長照處成立近3年 業者讚省成本並有利多角化經營

新北市高齡長期照顧處今天成立，屏東縣政府早在2年多前率全國之先成立一級單位「長期照護處」，將原來長照管理中心擴大整合與升級。如今全縣的長照服務不但縣民稱讚外，長照業者也很有感，表示除了節省成本外，更有能力進行多角化經營。

長照處表示，因應屏東縣人口老化嚴重，縣府2023年3月1日成立長照處，目前屏東縣長照涵蓋率已達114.8%，大幅超越全國平均，也持續擴展居家式、社區式與機構式長照服務資源，多項布建居全國或非六都第一。

縣府也推出許多創新服務，像「愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務方案」，使確診率明顯提升；成立失智照護教研中心、原民長照研發中心，另創新「無圍籬社區共融日照模式」將日照中心的照顧空間延伸到社區，組成無圍籬共學網絡，相關經驗也彙整出版書籍，供其他縣市參考學習。

軟體方面，縣府推動「全齡長照通識月」，以名人講座、電影賞析等方式，提升民眾對失智與長照資源的認識；也辦理證照考照班、長照人員運動會、日照長輩運動會、產官學平台會議等，並設立首座「好屏生活長照館」推廣並介紹長照資源。

長照處副處長田禮芳表示，未來長照3.0長照處將加強與醫院合作，出院即可順利使用長照服務，並強化日間照顧中心、住宿機構的長輩自立生活復能，擴大智慧輔具導入居家運用、試辦互助家庭喘息等，希望更貼近長照家庭需求。

屏東縣長期照護發展協會協理事長廖士昌表示，協會成立已30多年，近3年前縣府長照處成立後對業者是一大福音，因為溝通成本大幅下降。在還沒成立之前，相關業務分屬社會處、衛生局等單位，業者有問題不知道要問誰，每個單位說法不一致，有了單一主管機關，業者對口清楚，無論在公文審查或相關流程等都順暢許多。

他說，長照處成立後另一個好處是，業者更有能力進行多角化經營。長照的需求類型很廣，像是居家服務、日照中心、居家喘息等，以往業者多只專注其中一、兩項，無法多元化。但現在因為有長照處做為後盾，業者可運用的量能也愈大，加上政策鼓勵在地經營、深根，已有愈來愈多業者進行多角化經營。

他說，業者多角化經營後，對於長照需求者及其家庭也更便利，透明度也更高。目前屏東縣人口老齡化嚴重，對於日照中心、24小時住宿式機構的需求最大，其他方面也需要整合。縣府近3年前就創全國之先成立單一機構處理長照問題，真的很有遠見。