要讓司機看見你！屏警加強大型車違規取締 提醒一般人遠離死角

為了降低大型貨車交通事故風險，維護道路秩序與用路人安全，屏東縣警察局將從5日起啟動「大型貨車違規取締專案」，結合巡邏、定點攔查與科技執法，鎖定事故熱點及大型車行駛密集路段加強違規取締，也提醒一般用路人務必遠離大型車死角。

警察局指出，大型貨車車體龐大、煞車距離長、視野死角多，一旦發生事故會造成更嚴重的死傷與交通衝擊。警方彙整近年大型車事故態樣，發現多與超速、未依規定車道行駛、闖紅燈、疲勞、分心等有關。

這次專案結鎖定事故熱點及大型車行駛密集路段，如工業與物流路廊、國道交流道連絡道、主要省道等，依時段滾動調整警力，提高見警率與即時介入能力。重點取締項目包括超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛、危險駕駛、未依規定行駛車道等，同時運用路口科技設備與車牌辨識等輔助取締。

警察局長甘炎民提醒大型貨車業者與駕駛人，落實「行前檢查、行中守法、行後保養」，出車前確認煞車、胎壓、燈光與裝載固定，行車時保持安全車距、提早預告轉向、轉彎放慢並注意內輪差，避免疲勞駕駛與分心使用手機。