從出生到送托全包辦 金門加碼3萬生育補助、拚托嬰零等待

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今天宣布挺生育再升級！落實縣長陳福海政見，金門縣加碼3萬生育補助」並擴增公托量能，邁向「托嬰零候補」目標。圖／縣府提供
金門縣今天宣布挺生育再升級！落實縣長陳福海政見，金門縣加碼3萬生育補助」並擴增公托量能,邁向「托嬰零候補」目標。圖／縣府提供

面對少子化衝擊與雙薪家庭育兒壓力，金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生兒誕生到進入幼兒園前的關鍵階段，全面補強育兒支持網絡，實踐「縣府一起養」的政策目標，期盼讓年輕家庭在金門敢生、安心養、穩定生活。

縣府表示，在生育支持方面，縣府在既有金門縣婦女生產補助自治條例基礎上，推出「支持生育加碼補助」政策，自今年起，每名新生兒將加碼補助新台幣3萬元，補助後，單胞胎可領5萬元，雙胞胎每胎6萬元，三胞胎以上每胎7萬元。縣長陳福海表示，補助設計重點在於協助新手父母減輕育兒初期奶粉、尿布等實際支出，讓家庭在迎接新生命的第一天，就能感受到縣府與家長站在同一陣線。

托育政策方面，縣府指出，0至6歲是孩子身心發展與學習的關鍵期，也是家長最需要公共資源支持的階段。陳福海上任以來，持續於五鄉鎮布建托嬰中心與社區公共托育家園，目前全縣已設有7家公辦民營托嬰中心及1家準公共化托嬰中心，總收托量達277名，公共托育服務網絡已初具規模，並朝「托嬰零等待」目標穩健邁進。

為回應家長托育需求、紓解候補壓力，縣府也規劃擴充托育量能。預計115年初於金湖鎮開辦「蘭湖公辦民營托嬰中心」，可收托30名幼兒；115年底至116年初，將陸續完成金城鎮「鳳翔新莊」、金寧鄉「金寧」、金沙鎮「金沙」等3處公辦民營托嬰中心，分別可收托30人、30人及40人，其中金沙中心未來最大收托量可提升至80人。整體完工後，預計可新增130個托育名額，並視實際需求彈性提升至170名。

縣府社會處說明，生育加碼補助適用對象須為115年1月1日（含）以後出生的新生兒，並於出生60日內完成出生登記及初設戶籍於金門；新生兒父或母一方，須於新生兒出生日前已連續設籍本縣滿1年以上。申請須於出生日起60日內，向戶籍所在地鄉（鎮）公所提出，逾期不予受理，相關細節待作業完成後將另行公告。

對此，不少家長表達肯定，金城鎮一名育有1歲幼兒的上班族林小姐表示，托嬰名額一直是年輕父母最焦慮的問題，「補助固然重要，但能不能順利送托，直接影響是否敢再生一胎，現在看到縣府有具體擴建時程，會比較安心。」金湖鎮新手爸爸張先生則認為，生育加碼補助雖然不可能涵蓋所有育兒支出，但至少在關鍵初期能減輕負擔，「對準備留在金門工作的年輕人來說，這是一個很實際的支持。」

陳福海強調，少子化不是短期就能解決的問題，縣府將以長期、系統性的方式持續投入，除提高生育補助外，也將推動「扎根零歲教育」，在孕期與新手爸媽階段開設課程，提供正確育兒知識，並透過盤點公有空間、爭取中央資源，整合托育、教育與社會福利體系，完善0至2歲嬰幼兒照顧服務，讓「縣府一起養」不只是口號，而是家長日常生活中真實感受到的後盾。

金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生兒誕生到進入幼兒園前的關鍵階段，全面補強育兒支持網絡，實踐「縣府一起養」的政策目標。圖／縣府提供
金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生兒誕生到進入幼兒園前的關鍵階段，全面補強育兒支持網絡，實踐「縣府一起養」的政策目標。圖／縣府提供

從出生到送托全包辦 金門加碼3萬生育補助、拚托嬰零等待

面對少子化衝擊與雙薪家庭育兒壓力，金門縣政府宣布自今年起，同步推動「生育補助加碼」與「公共托育量能提升」兩大政策，從新生...

