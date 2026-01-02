屏東紅豆價格狂跌衝擊農友 農糧署啟動產銷調節

元月是紅豆採收高峰期，受天氣影響，屏東前年栽種期接連受3個颱風侵襲，量少價高。去年高溫炎熱，因鳳凰颱風帶來雨水豐產，卻量多價跌，從每台斤60元跌到昨剩44.5元。民代要求農業部收購並啟動產銷調節機制。農糧署表示，會視市場狀況採取必要調節。

國內紅豆種植面積約5500公頃，其中屏東萬丹鄉占近2000公頃為全國之最。李姓農友說，前幾年因天氣影響歉收價格高，去年種子價格1台斤創88元新高，採收價格至少1台斤5、60元才能回本，開盤卻從60元一路下滑。農糧署說，已啟動產銷調節作業，透過農會體系與採後處理機制穩定市場供需。

另萬丹鄉紅豆青農李育琳為推廣紅豆，連6年元旦推出「紅豆體驗日」，帶遊客走訪田區，也體驗水洗、日曬、挑選等採收後處理流程，有國小師生幾乎每年參加，也有外地遊客特別報名成為一日紅豆農。