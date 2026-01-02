聽新聞
0:00 / 0:00

屏東紅豆價格狂跌衝擊農友 農糧署啟動產銷調節

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣萬丹青農李育琳（左）連續多年元旦舉行紅豆體驗日，帶大家認識紅豆水洗、日曬、揀選等處理程序，圖為李育琳與姪女。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹青農李育琳（左）連續多年元旦舉行紅豆體驗日，帶大家認識紅豆水洗、日曬、揀選等處理程序，圖為李育琳與姪女。記者劉星君／攝影

元月是紅豆採收高峰期，受天氣影響，屏東前年栽種期接連受3個颱風侵襲，量少價高。去年高溫炎熱，因鳳凰颱風帶來雨水豐產，卻量多價跌，從每台斤60元跌到昨剩44.5元。民代要求農業部收購並啟動產銷調節機制。農糧署表示，會視市場狀況採取必要調節。

⭐2025總回顧

國內紅豆種植面積約5500公頃，其中屏東萬丹鄉占近2000公頃為全國之最。李姓農友說，前幾年因天氣影響歉收價格高，去年種子價格1台斤創88元新高，採收價格至少1台斤5、60元才能回本，開盤卻從60元一路下滑。農糧署說，已啟動產銷調節作業，透過農會體系與採後處理機制穩定市場供需。

另萬丹鄉紅豆青農李育琳為推廣紅豆，連6年元旦推出「紅豆體驗日」，帶遊客走訪田區，也體驗水洗、日曬、挑選等採收後處理流程，有國小師生幾乎每年參加，也有外地遊客特別報名成為一日紅豆農。

元旦 萬丹 青農 農糧署 鳳凰颱風

延伸閱讀

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

太平洋百貨屏東店2度蟬聯屏東縣地王 公告現值1坪67.4萬元

屏東科學園區首家廠商宇晨材料今上梁 預計2026年底進駐啟用

相關新聞

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

屏東市公所今清晨6時半舉辦元旦升旗健走活動，現場湧入逾萬人參加，健走結束後，市公所贈送知名品牌保溫瓶，限量1萬2000瓶...

影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛

屏東市玉皇宮連9年在元旦舉行屏東市繞境祈福遊行，今天下午1時8分準時從玉皇宮出發，預計晚間8時回到玉皇宮，遶境祈福中，有...

高雄敬老卡點數平均每月100點六都墊底 長輩怨上半年就用完

高雄市敬老卡去年增加一年1200點社福點數，可用於扣點搭乘捷運、台鐵和計程車，但每月平均100點遭長輩抱怨不夠使用，藍綠...

屏東紅豆價格狂跌衝擊農友 農糧署啟動產銷調節

元月是紅豆採收高峰期，受天氣影響，屏東前年栽種期接連受3個颱風侵襲，量少價高。去年高溫炎熱，因鳳凰颱風帶來雨水豐產，卻量...

出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

連江縣政府今天上午於南竿鄉舉辦115年元旦升旗暨健行活動。縣長王忠銘致詞指出，3年來施政重心放在民眾生活，與團隊完成多項...

台積電高雄2奈米廠正式量產 新增2匝道及聯絡道路今年內動工

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，高市經發局評估，營運初期至少帶來1500 個就業機會及超過1500 億元年產值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。