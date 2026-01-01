影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市玉皇宮連9年在元旦舉行屏東市繞境祈福遊行，今天下午1時8分準時從玉皇宮出發，預計晚間8時回到玉皇宮，遶境祈福中，有23座神獸超吸睛，今年農曆年是年，「一馬當先」由馬率領出發，1500人參與，全程步行祈求國泰民安。

玉皇宮總幹事陳仁和說，出巡繞境共有23隻神獸、72頂神轎，106隊，元旦繞境祈福是從狗年開始，今年農曆年是馬年，到雞年剛好就是12生肖都輪一輪。

23座神獸超吸睛，今下午出發時，由馬率領，後續出現有蛇、台灣黑熊、烏龜、無尾熊、魚、恐龍、青蛙等各種神獸。出發前，縣長周春米、市長周佳琪、立委鍾佳濱、議員陳揚、市民代表李玉萍等地方民代也都出席參拜祈福。

警方也沿途規畫勤務，在路口交通疏導，出動警力22人、便衣蒐證4人，結合協勤民力50人，全程隨行戒護繞境隊伍安全，也在重要路口與易壅塞路段加強交通管制與疏導措施。

神獸繞境遊行依序出發。記者劉星君／攝影
神獸繞境遊行依序出發。記者劉星君／攝影
神獸繞境遊行依序出發。記者劉星君／攝影
神獸繞境遊行依序出發。記者劉星君／攝影
遶境隊伍從屏東市玉皇宮出發。記者劉星君／攝影
遶境隊伍從屏東市玉皇宮出發。記者劉星君／攝影

