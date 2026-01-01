聽新聞
0:00 / 0:00
影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛
屏東市玉皇宮連9年在元旦舉行屏東市繞境祈福遊行，今天下午1時8分準時從玉皇宮出發，預計晚間8時回到玉皇宮，遶境祈福中，有23座神獸超吸睛，今年農曆年是馬年，「一馬當先」由馬率領出發，1500人參與，全程步行祈求國泰民安。
⭐2025總回顧
玉皇宮總幹事陳仁和說，出巡繞境共有23隻神獸、72頂神轎，106隊，元旦繞境祈福是從狗年開始，今年農曆年是馬年，到雞年剛好就是12生肖都輪一輪。
23座神獸超吸睛，今下午出發時，由馬率領，後續出現有蛇、台灣黑熊、烏龜、無尾熊、魚、恐龍、青蛙等各種神獸。出發前，縣長周春米、市長周佳琪、立委鍾佳濱、議員陳揚、市民代表李玉萍等地方民代也都出席參拜祈福。
警方也沿途規畫勤務，在路口交通疏導，出動警力22人、便衣蒐證4人，結合協勤民力50人，全程隨行戒護繞境隊伍安全，也在重要路口與易壅塞路段加強交通管制與疏導措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言