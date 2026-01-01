高雄桃源跨年晚會 在地音樂、部落市集迎新年

快訊

中央社／ 高雄1日電

高雄昨晚除了夢時代、義大世界等大型跨年活動外，桃源區也在部落內舉辦跨年晚會，活動結合舞台表演、跨年市集與摸彩活動，為桃源歲末夜晚留下深刻回憶。

⭐2025總回顧

桃源區公所今天透過新聞稿表示，昨晚在雅你綜合運動場舉辦「2025-2026 桃源光耀跨年晚會」，多組表演者輪番登台，演出陣容兼具知名藝人與在地音樂能量，陪伴民眾一同迎接嶄新的一年。

區公所表示，表演者包括八角塔男聲合唱團、薩皿安、黑旋風、巴大雄及沈文程，以多元曲風陪伴民眾一路迎向倒數時刻，讓跨年夜舞台熱鬧非凡。

此外，跨年活動也安排在地好聲音登台演出，展現地方音樂培力成果，包含來自「TAKAO音雄歌唱大賽」8強的林冠尊、謝佳軒，以及此屆冠軍尿布樂團成員陳澤麟，讓在地新秀與專業藝人同台發聲，呈現桃源音樂文化的延續與活力。

桃源區長杜司偉表示，回顧過去一年，在各族群鄉親、社區與公部門的共同努力下，桃源在部落文化傳承、在地產業推動、防災整備及基礎建設等面向持續穩健前進。新的一年將持續以文化為根、產業為本、安全為先，深化多元文化交流，推動友善且永續的地方發展，並強化防災與基礎建設。

為增加活動熱度，區公所特別安排跨年市集，讓民眾一邊欣賞表演，一邊逛攤、品嚐美食，現場也分階段舉辦摸彩活動，陸續抽出多項獎品，讓晚會增加刺激、驚喜。

跨年晚會 桃源 音樂

