高雄敬老卡點數平均每月100點六都墊底 長輩怨上半年就用完

高雄市敬老卡去年增加一年1200點社福點數，可用於扣點搭乘捷運、台鐵和計程車，但每月平均100點遭長輩抱怨不夠使用，藍綠議員也接連砲轟雙北每月480點、桃園800點，台中更是高出10倍為每月1000點，高雄慘為六都末段班，老年人口高達55萬，每年僅編3.1億敬老卡預算已明顯不足。

高雄市敬老卡可免費搭乘輕軌、渡輪及公車，前年起加碼發放1200點，1點等同1元，可搭乘捷運、特約計程車和台鐵，單趟最高扣抵50點，去年7月新增使用運動中心、藝文場館等，全市領卡約44萬人，領用率達78.7%，去年敬老卡預算大增近1億1906萬元。

高市議員李眉蓁表示，台中敬老卡每月為1000點，但高雄市敬老卡卻是每年1200點、每月僅100點，兩市相差10倍，「高雄敬老點數不多，長輩外出使用動力就不大」。市議員陳善慧也認為雙北社福點數每月480點、桃園800點，高雄列六都末段班。

市議員陳麗娜表示，敬老卡去年增加用途後，使用需求增加，點數已不夠用，許多長輩稱「上半年就用光了，要等到明年」。市議員黃文益表示，高雄每年編3.1億元敬老卡預算，台北編17.35億元、新北26億元，雙北今年7月起將調升至每月600點，高雄應跟進。

林姓長者說，高雄市計程車起跳價為85元，但敬老卡僅能扣抵50元，長輩還要再自付金額，且計程車安裝讀卡機的比例不高，造成難以預約，希望能提高扣抵金額或提升點數，點數有限之下，許多人光是搭捷運、計程車或台鐵數趟即用完點數，相當不足。

社會局長蔡宛芬回應，高雄市敬老卡能免費搭乘全市公車、輕軌、公車式小黃和渡輪等，不會扣社福點數，「等同於吃到飽！無限制次數」，不同於北部縣市均會扣點，因此無從比較，但提供長者大眾運輸福利是市府責任，將會持續尋找財源、試算經費，提升敬老卡點數和福利。