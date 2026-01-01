快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

中央社／ 連江縣1日電
連江縣政府1日上午在南竿福澳體育場舉辦115年元旦升旗暨健行活動，軍民共同響應參與，並由縣長王忠銘（前中）主持升旗。中央社
連江縣政府1日上午在南竿福澳體育場舉辦115年元旦升旗暨健行活動，軍民共同響應參與，並由縣長王忠銘（前中）主持升旗。中央社

連江縣政府今天上午於南竿鄉舉辦115年元旦升旗暨健行活動。縣長王忠銘致詞指出，3年來施政重心放在民眾生活，與團隊完成多項施政，但面對缺工、財劃法爭議等，困難一直都在。

⭐2025總回顧

為慶祝115年元旦，連江縣政府教育處今天上午於南竿福澳體育場，舉辦元旦升旗暨健行活動，除民眾熱情參加外，馬祖防衛指揮部的官兵也暫時放下備戰任務共襄盛舉。

連江縣長王忠銘致新年祝福詞時表示，馬祖是離島，資源有限條件特殊，面對外界誤解與政治氛圍，3年來施政重心放在民眾「生活」，與團隊共同完成多項施政，解決問題。但缺工、工程卡關、財劃法分配疑義等困難一直都在。新的一年，縣府會繼續當行動者，讓鄉親知道政府就在身邊。

連江縣因島嶼分散，慣例由各鄉各自舉辦升旗活動。馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿，攜手北竿鄉公所舉辦「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」，近300位民眾與官兵，於上午6時許聚集於馬祖最高峰的壁山，等待新年第一道晨曦來臨。

馬管處說，今天上午6時45分許，晨曦降臨壁山山頂時，天空逐漸轉亮，雲層緩慢分開，現場出現歡呼聲，民眾紛紛舉起手機紀錄，難掩興奮與感動。有情侶互相擁抱，還有參加者表示，看到光灑下來那刻，覺得辛苦等待都值得了。

馬祖 元旦升旗 王忠銘

延伸閱讀

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

元旦升旗後嘉市長選戰起跑 藍營翁壽良搶先設服務處暖身

柯志恩赴眷村參加升旗 新年願望「明年元旦在高雄市政府升旗」

直擊王義川未唱國歌 楊智伃嗆：台灣國來蹭中華民國元旦升旗？

相關新聞

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

屏東市公所今清晨6時半舉辦元旦升旗健走活動，現場湧入逾萬人參加，健走結束後，市公所贈送知名品牌保溫瓶，限量1萬2000瓶...

出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

連江縣政府今天上午於南竿鄉舉辦115年元旦升旗暨健行活動。縣長王忠銘致詞指出，3年來施政重心放在民眾生活，與團隊完成多項...

台積電高雄2奈米廠正式量產 新增2匝道及聯絡道路今年內動工

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，高市經發局評估，營運初期至少帶來1500 個就業機會及超過1500 億元年產值...

任內最後主持元旦升旗 陳其邁盼台海維持穩定和平

高雄市元旦升旗典禮今晨在市立文中心登場，市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演，他表示，片面破壞東亞和平與...

迎115年第一道晨曦 金門五鄉鎮元旦升旗健走熱鬧登場

中華民國建國115年元旦升旗暨全民健走活動今日清晨在金門五鄉鎮同步登場，各地迎著新年第一道晨曦升旗健走，展現團結迎新的氣...

2026屏東縣政府新制看這裡！家用廚餘機補助今起開跑

2026新的一年來臨，屏東縣政府今年推出新的措施，最夯家用廚餘機補助計畫，元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6千元，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。