元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所今清晨6時半舉辦元旦升旗健走活動，現場湧入逾萬人參加，健走結束後，市公所贈送知名品牌保溫瓶，限量1萬2000瓶全數發完，公所再準備3000個毛巾兌換券，仍引發民眾不滿，現場還一度爆發民眾與公所人員搶保溫瓶衝突。

目擊者指出，發送現場一度混亂，有參加者後來領不到贈品保溫瓶後情緒很激動，直接搶奪保溫瓶，現場公所人員還氣憤說要報警處理，來維護現場秩序，現場根本就是「保溫瓶之亂」。

屏東市公所今年元旦升旗健走，準備1萬2000瓶保溫瓶送給參加民眾，強調數量有限，送完為止，未料送完後，公所為讓參與者不要空手而歸，發放3000個毛巾兌換券，也引發民眾抗議，不滿情緒高張。

市公所表示，健行活動原規畫完成章戳收集即可兌換保溫瓶，但因參加人數踴躍，超過1萬2000人，數量已事先準備仍不敷使用，為感謝大家熱情支持並確保每名走完全程市民都能留下紀念，市公所特別緊急補送毛巾兌換券。

市公所表示，現場緊急發放毛巾兌換券，後續將研議以兌換原來的宣導品保溫瓶為主，兌換期限會再另行公告。

屏東市健行活動全長4公里，公所在多個路段發送限量兌換券，參與民眾完成健行路線，在指定站點集滿章戳，即可兌換容量500毫升的精美保溫瓶一支。去年是贈送背包，現場也是數量有限送完為止，但參與民眾仍多，後來發兌換券讓民眾之後領取。

