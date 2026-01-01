台積電高雄2奈米廠正式量產 新增2匝道及聯絡道路今年內動工

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台積電去年曾為高雄F22舉辦2奈米擴產典禮，並於第四季順利量產。市長陳其邁表示，真正量產後，將為高雄 AI、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入強勁動能。圖／高市府經發局提供
台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，高市經發局評估，營運初期至少帶來1500 個就業機會及超過1500 億元年產值；全廠區創造逾2萬個營建工作機會，超過 7000個直接的高科技工作機會。此外，國道1號楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道路總經費155.91億元，預計今年開工。

⭐2025總回顧

市府指出，全球晶圓製造龍頭台積電日前於官網宣布，2奈米（N2）製程已依計畫於2025年第四季正式進入量產階段，生產基地為高雄的Fab22廠，台灣半導體製程與高雄產業發展邁入新里程碑；歷經新冠疫情、國際供應鏈重組等挑戰，台積電高雄廠按既定計畫量產，令市府團隊感動與振奮。

市長陳其邁表示，Fab22廠址原為中油高雄煉油廠舊址，為加速整治期程，市府跨局處成立「高煉廠開發專案推動小組」及「前進辦公室」，1年內完成投資計畫啟動、土地整治及報編核定；建廠期間「全天候對接」模式，使行政程序、環評、都計變更與執照核發順利銜接。

陳其邁說，2 奈米製程為全球最先進技術，將廣泛應用於超級電腦、行動裝置、雲端資料中心及高效能運算等領域，牽動著全球供應鏈布局；高雄Fab22廠進入量產後，將為高雄 AI、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入強勁動能，促進在地產業升級創新。

台積電五座廠陸續完工運作，台積電員工及上下游廠商進駐人數持續攀升，衝擊楠梓產業園區周遭交通。高市府說明，市府工務局新建工程處與交通部高速公路局攜手，為加速推動南科高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫，投入約155.91億元，預計新增國道1號楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道路，預計2026年開工、2028 年底完工，將能銜接主要幹道、縮短運輸時間，改善民生交通。

