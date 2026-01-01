快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

聽新聞
0:00 / 0:00

任內最後主持元旦升旗 陳其邁盼台海維持穩定和平

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2026年元旦升旗，今年以「躍動高雄，智慧共榮」為主題，為高雄及國家祈福。記者王昭月／攝影
2026年元旦升旗，今年以「躍動高雄，智慧共榮」為主題，為高雄及國家祈福。記者王昭月／攝影

高雄市元旦升旗典禮今晨在市立文中心登場，市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演，他表示，片面破壞東亞和平與穩定，對台灣安全形成直接威脅，「這不是兩岸人民樂見的局面」。

⭐2025總回顧

今早升旗典禮由高雄市議會及高雄市政府聯手主辦，天氣冷涼，但仍湧入數千市民共迎新年，現場由四維國小與海軍官校海韻合唱團共同領唱國歌，國旗並在海軍樂儀奏樂下緩緩升空，這一刻感動在場無數人。

陳其邁致詞時祝賀市民新年快樂，指這是任內最後一次主持升旗典禮，明年升旗無論由誰接棒，相信為高雄、為台灣、為中華民國努力的決心，都會像元旦升起的太陽一樣永不改變。

典禮前他受訪時特別提及，近日中國環台的軍演，片面破壞與改變東亞的和平與穩定，也對台灣的安全形成威脅，這不是兩岸人民所樂意見到的。軍演過程，國軍24小時嚴守台灣安全，非常地辛苦。希望新的一年立法院能夠盡速的通過國防預算，強化台灣自我防衛的安全，「我想這是國人深切的期待」。包括俄烏戰爭或者是東亞的和平與穩定，都是大家關注的焦點。希望新的一年，台海能維持和平與穩定，台灣因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，都能夠克服困難。

談到市政推動，陳其邁指這幾年包括台積電、鴻海等高科技大廠相繼投資高雄；輕軌成圓、捷運與公車便利抵達城市每個角落；高雄成為演唱會城市；果嶺公園與澄清湖串聯成為比紐約中央公園更大的生態綠島。他感謝團隊及市民共同的努力，展望新的一年，期盼高雄可以持續進步。

議長康裕成則表示，邁入民國115年，也象徵市議會與市政府任期進入最後一年，剩下不到一年的時間，府會會持續攜手合作，推進未完成的建設，讓高雄一天比一天創新、一天比一天宜居，但也提醒市政府，議會的監督力道從未放鬆，希望在最後一年，市府推動的建設、福利、市政都能逐一完成，留下好的成績讓市民肯定。

高雄市議長康裕成表示，任期最後一年，議會監督的力道仍不會放鬆。記者王昭月／攝影
高雄市議長康裕成表示，任期最後一年，議會監督的力道仍不會放鬆。記者王昭月／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊展現精湛槍法，振奮人心。記者王昭月／攝影
海軍陸戰隊樂儀隊展現精湛槍法，振奮人心。記者王昭月／攝影
在「國旗歌」樂音中，國旗在高雄市立文化中心廣場緩緩升起。記者王昭月／攝影
在「國旗歌」樂音中，國旗在高雄市立文化中心廣場緩緩升起。記者王昭月／攝影
市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演他表示，片面破壞東亞和平與穩定，對台灣安全形成直接威脅，「這不是兩岸人民樂見的局面」。記者王昭月／攝影
市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演他表示，片面破壞東亞和平與穩定，對台灣安全形成直接威脅，「這不是兩岸人民樂見的局面」。記者王昭月／攝影
高雄市四維國小合唱團與海官海韻合唱團，共同領唱國歌。記者王昭月／攝影
高雄市四維國小合唱團與海官海韻合唱團，共同領唱國歌。記者王昭月／攝影

陳其邁 高雄市 軍演

延伸閱讀

陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

營建剩餘土石方處理費飆漲 高市府喊嚴查哄抬價格、聯合壟斷

相關新聞

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會在夢時代登場，演出陣容包括韓國「水彈女王」權恩妃，告五人、八三夭2大天團壓軸演出，加上陳漢...

台積電高雄2奈米廠正式量產 新增2匝道及聯絡道路今年內動工

台積電高雄首座2奈米廠去年第四季開始量產，高市經發局評估，營運初期至少帶來1500 個就業機會及超過1500 億元年產值...

任內最後主持元旦升旗 陳其邁盼台海維持穩定和平

高雄市元旦升旗典禮今晨在市立文中心登場，市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演，他表示，片面破壞東亞和平與...

迎115年第一道晨曦 金門五鄉鎮元旦升旗健走熱鬧登場

中華民國建國115年元旦升旗暨全民健走活動今日清晨在金門五鄉鎮同步登場，各地迎著新年第一道晨曦升旗健走，展現團結迎新的氣...

2026屏東縣政府新制看這裡！家用廚餘機補助今起開跑

2026新的一年來臨，屏東縣政府今年推出新的措施，最夯家用廚餘機補助計畫，元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6千元，今...

迎接2026年！元旦升旗健走 屏東一家人特別穿上國旗裝亮相

2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年，還有一家人特別穿上國旗裝參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。