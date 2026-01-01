任內最後主持元旦升旗 陳其邁盼台海維持穩定和平

高雄市元旦升旗典禮今晨在市立文中心登場，市長陳其邁任內最後一次主持升旗，針對近來中國環台軍演，他表示，片面破壞東亞和平與穩定，對台灣安全形成直接威脅，「這不是兩岸人民樂見的局面」。

今早升旗典禮由高雄市議會及高雄市政府聯手主辦，天氣冷涼，但仍湧入數千市民共迎新年，現場由四維國小與海軍官校海韻合唱團共同領唱國歌，國旗並在海軍樂儀奏樂下緩緩升空，這一刻感動在場無數人。

陳其邁致詞時祝賀市民新年快樂，指這是任內最後一次主持升旗典禮，明年升旗無論由誰接棒，相信為高雄、為台灣、為中華民國努力的決心，都會像元旦升起的太陽一樣永不改變。

典禮前他受訪時特別提及，近日中國環台的軍演，片面破壞與改變東亞的和平與穩定，也對台灣的安全形成威脅，這不是兩岸人民所樂意見到的。軍演過程，國軍24小時嚴守台灣安全，非常地辛苦。希望新的一年立法院能夠盡速的通過國防預算，強化台灣自我防衛的安全，「我想這是國人深切的期待」。包括俄烏戰爭或者是東亞的和平與穩定，都是大家關注的焦點。希望新的一年，台海能維持和平與穩定，台灣因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，都能夠克服困難。

談到市政推動，陳其邁指這幾年包括台積電、鴻海等高科技大廠相繼投資高雄；輕軌成圓、捷運與公車便利抵達城市每個角落；高雄成為演唱會城市；果嶺公園與澄清湖串聯成為比紐約中央公園更大的生態綠島。他感謝團隊及市民共同的努力，展望新的一年，期盼高雄可以持續進步。