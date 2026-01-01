迎115年第一道晨曦 金門五鄉鎮元旦升旗健走熱鬧登場

中華民國建國115年元旦升旗暨全民健走活動今日清晨在金門五鄉鎮同步登場，各地迎著新年第一道晨曦升旗健走，展現團結迎新的氣勢，其中，金城區活動規模最大，於金門縣立體育場舉行，吸引約1600名民眾共襄盛舉；金湖鎮則在金湖國小舉辦升旗典禮暨健走活動，現場也有上千人出席，場面熱鬧溫馨。

金城區元旦升旗暨健走活動，由金門副縣長李文良代表縣長陳福海主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊長余佳霖、金城鎮長李誠智、金城鎮民代表會主席郭永隆，以及縣府團隊主管、學校校長等出席，與民眾一同迎接民國115年的嶄新開始。

李文良致詞時表示，元旦象徵新的起點與希望，期盼鄉親以最佳精神迎向新挑戰，攜手為金門開創更亮眼的未來；並代表縣長向全體鄉親致上新年祝福，祝福大家身體健康、家庭和樂、萬事如意。他指出，全縣同步舉行升旗與健走活動，不僅展現金門團結一致、熱愛家園的力量，也透過全民運動，讓「金門運動島」的願景落實在日常生活中。

李文良也預告，新年一系列活動將陸續登場，首先由元旦健走揭開序幕，接續則是本縣年度體育盛事「2026金門馬拉松」，預定於1月24、25日舉行，邀請鄉親踴躍參與，以運動迎向充滿希望的2026年。

金湖鎮方面，元旦一早在金湖國小升旗台舉行升旗典禮暨健走活動，由鎮長陳文顧主持，帶領與會貴賓與鄉親齊唱國歌、向國旗行注目禮，在莊嚴氛圍中揭開新的一年。活動邀集縣府參議陳金增、鎮民代表會主席蔡乃靖與多位代表、警消、海巡、學校及地方人士出席，並有25個社區理事長、志工與民眾參與，展現地方凝聚力。

活動現場也安排獨輪車、熱舞與南管等多元表演，動靜交融，為新年增添活力與文化氣息。升旗典禮後隨即展開健走活動，民眾手持小國旗健行，沿途旗海飄揚、氣氛熱絡。