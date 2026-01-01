陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

高雄市今天舉辦元旦升旗典禮，市長陳其邁任內最後一次主持升旗。他表示，中國環台軍演片面破壞東亞和平與穩定，新的一年盼立法院儘速通過國防預算，強化台灣自衛安全。

陳其邁今天清晨至高雄文化中心參加升旗典禮，會前接受媒體聯訪表示，中國環台軍演片面破壞東亞的和平與穩定，對台灣的安全造成威脅，這都不是兩岸人民所樂見的。

陳其邁說，除了向市民朋友祝賀新年快樂，也要對辛苦守護台灣的國軍弟兄姊妹致敬，非常感謝他們24小時嚴守台灣安全。

陳其邁也向立法院喊話，「希望新的一年立法院能夠儘速的通過國防預算，來強化台灣自我防衛的安全，我想這是國人大家深切的期待。」

談及高雄發展，陳其邁表示，希望高雄未來新的一年可以持續進步，尤其是經濟發展、產業轉型對高雄至關重要，配合中央半導體S廊帶的計畫，希望今年有更多廠商投資高雄。

他進一步提及立法院的「財政收支劃分法」議題，指出高雄持續推動非常多重大建設，其中包括捷運四線齊發，但財劃法問題，讓高雄捷運建設出現103億元短缺，這對高雄是非常沉重的負擔，希望朝野和諧儘速討論財劃法修正。

陳其邁也提到新的一年全球安全局勢，包括俄烏戰爭、東亞和平穩定仍是大家共同關注的焦點，「真的希望新的一年，台海能夠維持和平與穩定，也希望台灣在因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，都能夠克服困難。」

針對陳其邁今天是任內最後一次主持升旗，他說，明年升旗典禮就換市長，「也許在我旁邊的幾位，或者是其他的候選人，都有機會當高雄市長」，希望他們都能夠接棒繼續帶領高雄前進。

此外，有媒體問及外傳監察院長陳菊農曆年前會出院，並在年後開始上班。陳其邁回應，「花媽的身體恢復狀況非常好，這也是大家的期待」，但對其工作安排並不清楚，盼她身體更加健康。