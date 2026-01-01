2026屏東縣政府新制看這裡！家用廚餘機補助今起開跑

2026新的一年來臨，屏東縣政府今年推出新的措施，最夯家用廚餘機補助計畫，元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6千元，今年新增線上申請；長者假牙補助今年起上顎及下顎健康牙齒各存3顆放寬至4顆，減輕醫療負擔；育兒部分，新增未滿1歲嬰幼兒營養補助金每月2000元，連續補助12個月。

屏東縣府去年推出家用廚餘機補助超夯幾乎秒殺。今年起家用廚餘機補助元旦起跑到3月31日止，凡設籍屏東縣民眾購買符合規定家用廚餘機，即可申請補助購買金額的4成、最高補助6000元，今年新增線上申請（https://www.pingtung.info），提醒有需要民眾注意申請期間。去年申請者今年不得再申請。

防堵非洲豬瘟，行政院2027年起全面禁用廚餘養豬，2026年為轉型期，屏東縣府農業處指出，兼顧防疫與產業，轉型期間屏東縣全面禁用家戶廚餘、事業廚餘，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，並將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫通報。

長者假牙補助部分，屏東縣政府衛生局表示，補助基準由原先「上顎及下顎健康牙齒各存3 顆」放寬至「4顆」，盼減輕長輩醫療負擔，符合資格長輩在名額截止日前，攜帶身分證、印章至戶政事務所開立戶籍在籍證明，再到縣內特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，審查通過者由衛生局發函通知審核結果，申請人持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

育兒部分，屏縣府表示指出，2025年1月後出生、首次設籍屏東，且父或母在嬰幼兒出生當日設籍滿一年者，可申請每月2000元、連續12個月補助，共計2萬4000元，預計每年約有4000名嬰幼兒受惠，從2026年1月起開放在「屏東縣便民服務平台」線上申請。

環保局指出，為加速汰換老舊機車，改善空氣品質，2026年起機車汰舊換新補助內容再升級，放寬申請對象，連可補助電動車款式也更多元。

環保局表示，原「純淘汰補助」僅限二行程機車，2026年補助範圍擴大為2007年6月30日（含）以前出廠的1至4期老舊燃油機車，完成報廢程序即可申請，最高補助2300元。新購電動二輪車或汰舊換購電動二輪車補助，此次也放寬車型限制，除原有重型、輕型及小型輕型電動機車外，今年將「微型電動二輪車」納入補助範圍，讓短程通勤、日常代步有更多低汙染選擇。