2025赴金旅遊陸客逾19萬人 縣府：力推小三通

根據統計，2025年至金門旅遊陸客達19萬餘人。金門縣政府表示，將在既有基礎上全力推動兩岸小三通，能在疫情後更加健康有序與大陸交流往來。

根據金門縣政府提供的資料，2025年金門往返廈門、泉州小三通航線，累計往返突破184萬人次，相較2019年小三通全年往返196萬人次，已重返COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前高峰9成以上的水準。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，2025年小三通航線入出境旅客中，台籍旅客約占73.77%，大陸港澳籍旅客約占24.86%，外籍旅客約1.36%。其中持旅遊簽前來金門的大陸旅客人次，2025年全年約達19萬餘人，若自2024年9月27日恢復大陸福建居民至金門旅遊起計算，約有23萬6000餘人，其中團客約4.33%，自由行則占95.67%。

金門縣政府指出，旅運量逐步攀升，不僅為地方觀光注入動能，也讓金門作為兩岸交流前線與樞紐角色再次展現。金門縣長陳福海表示，金門作為兩岸最穩定的民間交流節點，其重要性不僅回到過去，而是正邁向更高層次的跨境交流合作。