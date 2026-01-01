快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接2026年！元旦升旗健走 屏東一家人特別穿上國旗裝亮相

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望一年，還有一家人特別穿上國旗裝參加健走，展現新年的活力。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望一年，還有一家人特別穿上國旗裝參加健走，展現新年的活力。記者劉星君／攝影

2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年，還有一家人特別穿上國旗裝參加健走，展現新年的活力。

⭐2025總回顧

屏東市公所元旦升旗典禮邀請屏東市後備軍人服務協會太鼓隊表演，接著由屏東女中儀隊負責護旗並擔任升旗手。

升旗典禮結束後，屏東市長周佳琪、市民代會主席林淑香與議員等人一起鳴槍，展開全程4公里的健行，路線從台糖街起步，途經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，以及縣民公園3號入口，最後返回台糖街市公所。

今年元旦健走，參加者要在鳴槍後在起走點領取兌換券、抵達終點站後在兌換券加蓋戳章，完成全程健走後憑券兌領紀念品保溫瓶一支。紀念品限量，兌送完即止，鼓勵民眾確實走完全程，體驗健走的健康與喜樂。

健行活動中，有市民特別穿上國旗裝，屏東市民李女說，一家人都穿上國旗裝一起來健走，還特別設計國旗帽，在新年一天活力滿滿。

周佳琪說，元旦升旗典禮暨健行，藉由全民仰望國旗冉冉升起和齊聲高唱國歌的時刻，激發市民愛國情懷與鄉土意識，同時鼓勵健身運動，養成規律運動習慣，讓活動不僅凝聚家庭與社會力量，還能為國家的健康發展貢獻力量。

除了屏東市公所舉辦的元旦健走外，屏東縣府交旅處在滿州鄉佳樂水舉辦迎曙光路跑，墾丁龍盤公園也有不少民眾不畏強風就是要來迎2026年第一曙光。

2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
民眾健行結束後，開心領取今年的元旦健行禮物保溫瓶。記者劉星君／攝影
民眾健行結束後，開心領取今年的元旦健行禮物保溫瓶。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望一年。記者劉星君／攝影
2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望一年。記者劉星君／攝影

元旦升旗 屏東縣 健走

延伸閱讀

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

遞朝野和解橄欖枝 鄭麗文明出席總統府前元旦升旗

明天元旦升旗 命理師教2026年用印章、幸運色、錢包開運旺財

太平洋百貨屏東店2度蟬聯屏東縣地王 公告現值1坪67.4萬元

相關新聞

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會在夢時代登場，演出陣容包括韓國「水彈女王」權恩妃，告五人、八三夭2大天團壓軸演出，加上陳漢...

2026屏東縣政府新制看這裡！家用廚餘機補助今起開跑

2026新的一年來臨，屏東縣政府今年推出新的措施，最夯家用廚餘機補助計畫，元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6千元，今...

迎接2026年！元旦升旗健走 屏東一家人特別穿上國旗裝亮相

2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年，還有一家人特別穿上國旗裝參...

高雄義大跨年流星雨煙火 吸引超過5萬人到場一睹

告別2025，全台各地喜迎新年，南台灣跨年指標活動「義大世界跨年煙火秀」於2026年元旦凌晨0時準點登場，今年以「202...

影／高雄跨年晚會焰火吸睛 台上下齊呼新年快樂

「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會，今天隨著民眾與高雄市長陳其邁及晚會主持人倒數讀秒，燃起美麗焰火。

影／迎接2026新年到來 義大施放999秒全國最長煙火

『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。