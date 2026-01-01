迎接2026年！元旦升旗健走 屏東一家人特別穿上國旗裝亮相

2026年到來，屏東市公所元旦清晨市公所廣場前舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，迎接充滿希望的一年，還有一家人特別穿上國旗裝參加健走，展現新年的活力。

屏東市公所元旦升旗典禮邀請屏東市後備軍人服務協會太鼓隊表演，接著由屏東女中儀隊負責護旗並擔任升旗手。

升旗典禮結束後，屏東市長周佳琪、市民代會主席林淑香與議員等人一起鳴槍，展開全程4公里的健行，路線從台糖街起步，途經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，以及縣民公園3號入口，最後返回台糖街市公所。

今年元旦健走，參加者要在鳴槍後在起走點領取兌換券、抵達終點站後在兌換券加蓋戳章，完成全程健走後憑券兌領紀念品保溫瓶一支。紀念品限量，兌送完即止，鼓勵民眾確實走完全程，體驗健走的健康與喜樂。

健行活動中，有市民特別穿上國旗裝，屏東市民李女說，一家人都穿上國旗裝一起來健走，還特別設計國旗帽，在新年一天活力滿滿。

周佳琪說，元旦升旗典禮暨健行，藉由全民仰望國旗冉冉升起和齊聲高唱國歌的時刻，激發市民愛國情懷與鄉土意識，同時鼓勵健身運動，養成規律運動習慣，讓活動不僅凝聚家庭與社會力量，還能為國家的健康發展貢獻力量。