影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

高雄義大跨年流星雨煙火 吸引超過5萬人到場一睹

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄義大世界跨年煙火秀，五彩瀑布煙火吸引現場遊客驚呼。記者劉學聖／攝影
高雄義大世界跨年煙火秀，五彩瀑布煙火吸引現場遊客驚呼。記者劉學聖／攝影

告別2025，全台各地喜迎新年，南台灣跨年指標活動「義大世界跨年煙火秀」於2026年元旦凌晨0時準點登場，今年以「2026紫耀義大義享奔騰」為主題，施放長達999秒、全台秒數最長的藝術煙火，晚間估算現場湧入約5萬6千名遊客，在首創的「藍色流星雨」與獨家「巨型煙火樹」交織的璀璨夜空中，一同迎接嶄新的一年。

義大世界連續第17年舉辦跨年煙火，今年主打「史上最浪漫花火盛典」，隨著全場齊聲倒數，巨型「2026」飛字煙火率先劃破夜空，象徵新年正式到來，緊接著登場的「流墨幻彩煙火」，運用白閃高亮煙火與日間彩煙的技術交織，在夜空中幻化成流動雲海，七彩騰雲層層堆疊，猶如綺麗織錦從天而降，展現出氣勢磅礴的開場。

此次煙火秀分為6大篇章，其中第3篇章「藍色流星雨」為全台首創，也是義大跨年全場焦點，無數藍色光點拖曳著細長尾焰傾瀉而下，將夜空妝點成深邃的宇宙星河，引發現場民眾驚呼連連，直呼「太夢幻」。

隨後的第4篇章則在大草坪上「種」出一棵超級巨大的煙火樹，以巨型綠冠搭配熾金花火構成的樹幹枝葉，寓意新年昌盛繁榮。

義大世界表示，今年的設計集結了繽紛、震撼與動感，除了視覺效果滿分的五彩瀑布煙火外，尾聲更以聲光效果兼具的金星錦冠煙火收尾，金絲萬縷化作冠冕，象徵迎向新歲的第一道曙光，祝福民眾2026年氣勢奔騰、心願皆成。

