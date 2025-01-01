影／迎接2026新年到來 義大施放999秒全國最長煙火

『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！

「3、2、1，Happy New Year！」全場齊聲倒數迎新年，煙火一開場以巨型2026飛字煙火點亮夜空，象徵新年的到來，隨後登場的「流墨幻彩煙火」，在白閃高亮煙火與日間彩煙的奇幻交織下，幻化成一片流動的雲海，絢麗的七彩騰雲層層堆疊，猶如瑰麗的織錦從天而降，祝福民眾2026年展開新章，繽紛璀璨。第二篇章同樣以絢麗流暢的五彩瀑布煙火帶震撼視覺，如同豐富多彩的極光奔流天際，在場民眾紛紛歡呼讚嘆，幸福感爆棚，此次跨年整個義大世界湧入約數萬人齊聚迎新年歡慶元旦。 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影 高雄義大世界施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞，迎接2026到來。記者劉學聖／攝影