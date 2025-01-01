戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會在夢時代登場，演出陣容包括韓國「水彈女王」權恩妃，告五人、八三夭2大天團壓軸演出，加上陳漢典與Lulu夫妻檔首度在高雄合體。最後倒數階段，市長陳其邁和羽球天后戴資穎一同登台倒數，迎接長達240秒、共6900發的煙火秀，陳其邁也說出2026年願望是和小戴合唱一曲。
倒數階段時，市長陳其邁和戴資穎一同從升降舞台升起，戴資穎說很高興能參與高雄跨年，謝謝一路支持她每個人，「羽球帶給我相信和自信，讓我永不放棄，希望也能帶給大家，一起迎接2026年！」陳其邁也喊話希望2026年有機會和小戴一起合唱，但也擔心彼此的歌單不同，未來會找機會真的和小戴合唱。
陳其邁說，擔任市長5年多來，感謝市民朋友支持，「明年在這跨年的就不是我，希望高雄持續進步、繼續發光發熱」；今年亞灣跨年花火濃縮了整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。
今年高雄跨年煙火首度施放最大10吋的高空花火，施放長度約240秒、發數達6900發，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年，並結合夢時代摩天輪彩虹燈光秀。
高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」出動警力、民力約1295名維護活動安全，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，市府整合37支監視器影像和空拍畫面，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，縮短通報與處置時間。
演出陣容有韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，樂團告五人、八三夭壓軸演出，加上陳漢典與Lulu夫妻檔首度在高雄合體。據官方統計，現場人數一度高達7萬人。一名從台南來高雄參與跨年晚會的民眾說，他已經連續3年來高雄跨年，今年人數確實較少，大多數人都散在各區，要到接近煙火、壓軸時才會逐漸聚集。
