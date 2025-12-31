快訊

韓國「水彈女王」權恩妃在高雄跨年 對粉絲秀台語：新年快樂

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今天晚間7點在夢時代登場，韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，展現滿滿親和力，不但用中文說新年快樂，也當場學習講台語「吃飽沒」。記者宋原彰／翻攝
「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今天晚間7點在夢時代登場，韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，展現滿滿親和力，不但用中文說新年快樂，也當場學習講台語「吃飽沒」。記者宋原彰／翻攝

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今晚在夢時代登場，演出陣容包括韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，更集結告五人、八三夭2大天團壓軸演出。權恩妃今天作為跨年前的倒數第二組藝人，她展現滿滿親和力，不但用中文說新年快樂，也當場學習講台語「吃飽沒」，更透露已經吃過珍珠奶茶和小籠湯包。

權恩妃今天身穿紅色格子短裙套裝，露出一雙美腿，第一段表演後，她就大秀中文說「大家好，我是恩妃，謝謝辛苦了」，還問底下觀眾今天是否玩得開心？「要跟我一起玩嗎？」接著又帶來多首歌曲如beautiful night、hello stranger、like heaven、underwater等，觀眾尖叫聲不絕於耳，她也一度讓觀眾拿出手機手電筒，讓舞台下方成一片燈海。

權恩妃在演唱like heaven時，展現穩定獨唱功力，還不時跑到舞台邊，對著觀眾將手彎成愛心，展現親和力，她說今天來到跨年活動很開心，並祝福粉絲「RUBI」們2026都要健康快樂，也用中文大喊「新年快樂」。

主持人陳漢典訪問權恩妃時，大讚說實在太漂亮，也當場講韓文說「我喜歡辣炒年糕」，邀她之後去吃台灣美食赤肉羹、小卷米粉等，主持人阿本、木木也教她用台語說新年快樂、吃飽沒，她最後在下台前，對著所有粉絲說我愛你。

權恩妃幾天前就先來到高雄綵排，她表示「高雄晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好！」在韓國被封為夏日女神的她，一直聽到現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容直呼感動。此外，她也對臺灣美食如數家珍，一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包，這趟預計在台停留三天，除許願造訪高雄夜市外，也期待能解鎖更多在地特色小吃。

權恩妃19歲曾以女團Ye-A成員「Kazoo」身份出道，也曾為Girl’s Day伴舞，後來在限定女團IZ*ONE的擔任隊長，帶領團員完成為期兩年半的限定活動。團體解散後，她以SOLO出道，今年更以「Waterbomb性感女神」之姿，兩度在韓國水彈音樂節「Waterbomb」身穿白色比基尼登台，因曼妙舞姿與噴鼻血的曲線爆紅全網。

