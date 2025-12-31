訪視風險、庶務太多…高雄「保護性社工離職率」創5年新高

24小時處理家暴、性侵等業務的「保護性社工」，因工作壓力和情緒負擔大常掛冠求去。高雄去年截至9月有47人離職，離職率創5年新高，且實際聘用人數距編制員額差105人，民代質疑市府未妥善照護社工的心理壓力及人身安全，因此留不住人。

高雄市社會局表示，市府定期進行個別或團體關懷社工行動，除補助個別諮商費用，出勤也會提供公務車，配置錄音筆、密錄器、隨身警報及防護器等設備，甚至動用警力保護訪視安全。此外提供風險加給，增聘社工助理協助個案訪視與關懷服務、文書登錄及統計彙整等庶務，紓解社工壓力，「未來會持續精進，妥適照顧第一線社工」。

保護性社工主要針對家暴、性侵、兒少性剝削、老人福利、身障者權益執行24小時緊急保護等工作，因高強度工作壓力和情緒負擔，長期下來易耗竭能量，導致人才流失。

一名社工表示，高危機案件如6歲以下同住孩童、身障者、老人保護，須短時間內面訪，除關注受暴者還要兼顧其他家庭成員，案主家庭若聚集吸毒人口，仍要親自探視，壓力遽增。

「最大的壓力都是事情做不完。」另名社工說，除一般性任務，平時外部訓練太多，加上個別、團體與行政督導勤務繁重，還有整理資料、製作簡報等庶務，很疲乏。

議員李雅芬表示，2011年保護性社工離職率僅5.7%，去年至9月已提高至16.5%，保護性社工長期置身負能量環境，執勤易遭辱罵、威脅或肢體暴力，市府需逐一解決，才能留住人才。