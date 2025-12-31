快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

訪視風險、庶務太多…高雄「保護性社工離職率」創5年新高

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市保護性社工需在第一線處理高危機案件，工作壓力龐大常導致不願久任，全市去年截至9月，離職率高達16.5%。圖／高雄市社會局提供
高雄市保護性社工需在第一線處理高危機案件，工作壓力龐大常導致不願久任，全市去年截至9月，離職率高達16.5%。圖／高雄市社會局提供

24小時處理家暴、性侵等業務的「保護性社工」，因工作壓力和情緒負擔大常掛冠求去。高雄去年截至9月有47人離職，離職率創5年新高，且實際聘用人數距編制員額差105人，民代質疑市府未妥善照護社工的心理壓力及人身安全，因此留不住人。

⭐2025總回顧

高雄市社會局表示，市府定期進行個別或團體關懷社工行動，除補助個別諮商費用，出勤也會提供公務車，配置錄音筆、密錄器、隨身警報及防護器等設備，甚至動用警力保護訪視安全。此外提供風險加給，增聘社工助理協助個案訪視與關懷服務、文書登錄及統計彙整等庶務，紓解社工壓力，「未來會持續精進，妥適照顧第一線社工」。

保護性社工主要針對家暴、性侵、兒少性剝削、老人福利、身障者權益執行24小時緊急保護等工作，因高強度工作壓力和情緒負擔，長期下來易耗竭能量，導致人才流失。

一名社工表示，高危機案件如6歲以下同住孩童、身障者、老人保護，須短時間內面訪，除關注受暴者還要兼顧其他家庭成員，案主家庭若聚集吸毒人口，仍要親自探視，壓力遽增。

「最大的壓力都是事情做不完。」另名社工說，除一般性任務，平時外部訓練太多，加上個別、團體與行政督導勤務繁重，還有整理資料、製作簡報等庶務，很疲乏。

議員李雅芬表示，2011年保護性社工離職率僅5.7%，去年至9月已提高至16.5%，保護性社工長期置身負能量環境，執勤易遭辱罵、威脅或肢體暴力，市府需逐一解決，才能留住人才。

家暴 社工 高雄 離職 壓力 身障者

延伸閱讀

直播／Lulu、陳漢典高雄跨年晚會甜蜜合體！ 主持人：以為在婚禮現場

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

相關新聞

直播／Lulu、陳漢典高雄跨年晚會甜蜜合體！ 主持人：以為在婚禮現場

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今日晚間7時在夢時代登場，演出陣容邀請韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，更集結告五人、八...

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟...

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會在夢時代登場，演出陣容包括韓國「水彈女王」權恩妃，告五人、八三夭2大天團壓軸演出，加上陳漢...

金門小三通回溫 去年往返突破184萬人次

昨天是2025年最後一天，金門縣觀光處統計，去年金廈泉小三通航線累計往返人次突破184萬，較 前年同期明顯成長；若與20...

人行道當作停車場 屏東縣府認規畫疏失

屏東縣政府活化屏東市萬倉街鐵道下空間，推出主題市集帶動周邊觀光，但「屏東人本交通與道路改造培訓團（屏交道）」發現，交通規...

訪視風險、庶務太多…高雄「保護性社工離職率」創5年新高

24小時處理家暴、性侵等業務的「保護性社工」，因工作壓力和情緒負擔大常掛冠求去。高雄去年截至9月有47人離職，離職率創5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。