人行道當作停車場 屏東縣府認規畫疏失
屏東縣政府活化屏東市萬倉街鐵道下空間，推出主題市集帶動周邊觀光，但「屏東人本交通與道路改造培訓團（屏交道）」發現，交通規畫竟將人行道劃成機車停車空間，恐對行人造成危險。屏東縣府表示，近日將現勘並考量租用附近空地供機車停放，兼顧民眾便利性與交通安全。
屏東縣政府表示，市集活動吸引人潮，停車規畫確實未盡完善，各單位建言與意見回饋都是希望讓活動更好、屏東更好，停車部分會請主辦單位研議改善，讓民眾參與活動時更盡興且安全。
萬倉街市集「NEKO MARKET」上月26到28日登場，今年1月30日至2月1日、2月27日至3月1日，還有兩場次。
民間團體「屏交道」指出，萬倉街旁的人行道是銜接周邊立體停車場與屏東夜市的主要動線，建議縣府租用附近空地作臨時停車場，避免停車擠壓人行空間；並設計指標引導車流外移，鼓勵民眾把車停在台鐵周邊再步行到市集，提升街區體驗，創造「步行經濟」；若不得已仍需使用人行道周邊作臨停或管制，現場應有人員指揮管制，且進出口應設在路段而非路口，不能放任車輛在轉角與停等區隨意穿梭，避免行人視線死角與衝突點暴增。
