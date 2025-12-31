快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

金門小三通回溫 去年往返突破184萬人次

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣觀光處公布最新統計指出，2025年金廈泉小三通航線累計往返人次突破184萬，較去年同期明顯成長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處公布最新統計指出，2025年金廈泉小三通航線累計往返人次突破184萬，較去年同期明顯成長。記者蔡家蓁／攝影

昨天是2025年最後一天，金門縣觀光處統計，去年金廈泉小三通航線累計往返人次突破184萬，較 前年同期明顯成長；若與2019年小三通全年196萬人次相比，回到疫情前9成以上水準，顯示疫後小三通熱度回溫。

小三通自2023年1月7日縣長陳福海任內恢復通航，逐步推動增班及旅遊政策鬆綁，縣府指出，小三通不僅讓旅運量穩定攀升，也成為疫後兩岸往來重要通道。

目前金廈泉小三通每天維持28班次運作，其中廈門航線24班、泉州航線4班，日均通關量落在5千至6千人次間；從2025年全年旅客結構來看，小三通入出境旅客中，台籍旅客占73.77％ ，大陸及港澳籍旅客占24.86％，外籍旅客僅1.36％。

其中，大陸旅客來金旅遊型態變化明顯。觀光處統計，2025年全年持旅遊簽證來金的大陸旅客約19萬人；若自2024年9月27日恢復福建居民來金旅遊起計，累計達23萬6千餘人，其中團客約4.33％，自由行高達95.67％，顯示來金旅遊明顯轉向以自主規畫為主的型態。

