營建剩餘土石方處理費飆漲 高市府喊嚴查哄抬價格、聯合壟斷

營建剩餘土石方管理及去化議題，成為府會攻防焦點，議長康裕成多次點名要求市長陳其邁務必在1月12日臨時會登場前，對土石方清運流向與管理制度，主動與業者充分溝通，避免制度空轉、衝擊產業。高市府表示，未來營建剩餘土石方將採分流管理，處理費若有聯合壟斷或哄抬價格，將嚴查嚴辦。

康裕成表示，肯定陳其邁今年底終於加快腳步，頻繁與建商及土資業者對話，逐步凝聚關鍵共識，拍板確立從出土端（A）到收容處理場所（B）的管理模式，並以土不落地、檢查就過關的核心原則。

農地去化議題上，康裕成說，議會態度明確，必須嚴守農地農用原則，加嚴審查土方來源、種類與用途合理性。

近期剩餘土石方處理費飆漲引發爭議，營建業者大呼吃不消，她不諱言點出市場疑慮，認為價格機制仍應回歸合理市場運作，應依法嚴查，避免公共政策反被少數業者綁架。

市府30日邀集相關局處、建商與營建剩餘土石方資源處理業者協調，會中達成共識，未來將採「分流管理」，部分土石方送往港區整地集中去化，另部分依農地用途審慎處理，藉此在公共工程需求與農地保護間提升流向透明度與可追溯性。

工務局指出，在源頭分類方面，由收容處理場所派員至工地源頭初驗，確認土石方來源及分類後，後續複驗再送往最終去化場所，主管機關加強稽查，嚴密管控土石方全流程。

高雄市已修正「營建工程剩餘土石方管理自治條例」送議會審議，並同步盤點港區整地、台電灰塘區等合適去化場址，逐步緩解短期去化壓力，同時要求土資場完善機具設備，落實暫屯、分類、再利用功能，加強汙染物監測，重大違規者將不再受理申請。

針對農地去化，工務局表示，依相關審查要點辦理，嚴守農地農用原則下，加嚴審查土方來源、種類與用途合理性，同時加速行政流程，確保回填合法合規。