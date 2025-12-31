連江縣跨年晚會 千人不畏寒風排隊拚抽機車

連江縣跨年晚會今年重回室外，晚間7時起於南竿白馬王公園登場。為拚最大獎機車，超過千人不畏近攝氏10度低溫，在寒風細雨中領取抽獎券，排隊人潮一度超過100公尺。

連江縣政府交通旅遊局新聞資料指出，「2025－2026馬祖跨年晚會」，卡司有歌手「情歌教父」林隆璇擔任壓軸，林逸欣、卜星慧樂團、王大文；在地團體則包括連江縣校際歌唱比賽得獎者「馬祖好聲音」、馬悠蹈嶼舞蹈團等。摸彩獎項合計超過100個，其中最大獎為機車，共抽出5名幸運得主。

交旅局指出，馬祖因島嶼分散，馬祖跨年晚會慣例於南竿舉辦，並透過網路直播，讓離島與旅台鄉親能共襄盛舉，且保留部分獎項為北竿與莒光鄉民專屬獎。至於東引鄉，則依慣例由該鄉自辦跨年晚會。

根據中央氣象署預報，馬祖地區今晚至凌晨低溫可望下探至12度，傍晚起更飄起細雨，但仍有破千民眾不畏寒風微雨，排隊領取抽獎券。民眾張先生告訴中央社記者，抽機車已經成為馬祖人的「跨年小確幸」，雖然每年都沒抽中，但仍攜家帶眷，志在參加。

交旅局表示，馬祖跨年晚會今年特別安排連江縣校際歌唱比賽共5名得獎者，以「馬祖好聲音」名義擔綱開場表演。同學們在漸強的雨勢中，演出台風仍穩健，台下的家長們則努力揮舞手燈，為孩子的演出加油。

東引鄉公所新聞資料指出，「2026東引跨年晚會」於今天晚間於東引鄉室內體育館舉辦，並從台灣本島邀請賴以琳、金志遙、楊婷婭等歌手。現場穿插摸彩與猜歌互動、美食攤位等。但民眾林先生告訴中央社記者，受共軍環台軍演影響，原定參加的東引地區指揮部官兵遺憾缺席，現場人潮不若往年。