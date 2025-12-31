聽新聞
0:00 / 0:00
屏東跨年夜湧人潮！14組藝人接力開唱 民眾逛市集、賞耶誕燈
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱，周邊屏東市仁愛路封路，也有各樣市集攤販，宛若大型夜市，美食攤位前大排長龍。警方也在體育館周邊人車動線管制與安檢。
⭐2025總回顧
維護活動安全，縣府部署警力與安檢措施，動員約百名警力，出入口也有舉著牌子，提醒大家出入口安檢，請大家配合。
跨年演唱會由焦凡凡與無尊主持，演出卡司包括丁噹、小樂吳思賢、鳳小岳 & 壓克力柿子、婁峻碩、FEniX、陳忻玥、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、李杰明、朱海君、大成、簡嘉彣、彭佳霓等多組人氣歌手。
縣立體育館旁則是屏東耶誕節燈節活動，不少民眾也逛耶誕燈節，與一旁夜市市集，越晚人潮越多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言