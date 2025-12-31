快訊

屏東跨年夜湧人潮！14組藝人接力開唱 民眾逛市集、賞耶誕燈

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱。記者劉星君／攝影
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱。記者劉星君／攝影

屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱，周邊屏東市仁愛路封路，也有各樣市集攤販，宛若大型夜市，美食攤位前大排長龍。警方也在體育館周邊人車動線管制與安檢

維護活動安全，縣府部署警力與安檢措施，動員約百名警力，出入口也有舉著牌子，提醒大家出入口安檢，請大家配合。

跨年演唱會由焦凡凡與無尊主持，演出卡司包括丁噹、小樂吳思賢、鳳小岳 & 壓克力柿子、婁峻碩、FEniX、陳忻玥、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、李杰明、朱海君、大成、簡嘉彣、彭佳霓等多組人氣歌手。

縣立體育館旁則是屏東耶誕節燈節活動，不少民眾也逛耶誕燈節，與一旁夜市市集，越晚人潮越多。

屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，周邊屏東市仁愛路封路，也有各樣市集攤販，宛若大型夜市，美食攤位前大排長龍。記者劉星君／攝影
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，周邊屏東市仁愛路封路，也有各樣市集攤販，宛若大型夜市，美食攤位前大排長龍。記者劉星君／攝影
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱，警方也在體育館周邊人車動線管制與安檢。記者劉星君／攝影
屏東跨年演唱會「High 歌之夜－歌舞昇屏」晚間在屏東縣立體育館登場，體育館前草地人潮聚集，14組藝人接力開唱，警方也在體育館周邊人車動線管制與安檢。記者劉星君／攝影

