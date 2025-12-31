快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
為防範義大跨年煙火秀有突發狀況，警方已配備電擊槍、盾牌，並且在人群聚集處有警力持大聲公、電子跑馬燈疏導人流防止踩踏意外。記者巫鴻瑋／攝影
為防範義大跨年煙火秀有突發狀況，警方已配備電擊槍、盾牌，並且在人群聚集處有警力持大聲公、電子跑馬燈疏導人流防止踩踏意外。記者巫鴻瑋／攝影

高雄義大世界今晚迎接2026年將施放999秒的跨年煙火，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」，不過在美景下，高雄市警方與義大世界也不敢大意，全面升級反恐戒備與嚴防人群踩踏事故，希望與民眾一同平安迎接新一年的到來。

⭐2025總回顧

高雄義大世界跨年煙火秀今晚登場，這項南台灣最具指標性的跨年活動已邁入第17個年頭，為因應近期社會對公共安全的關注，今年義大世界除了一貫的消防救護準備外，更首度與轄區仁武警分局緊密合作，高規格強化「防恐維安演練」與人流控管，確保民眾能在安全無虞的環境中迎接嶄新的一年。

高雄市仁武警分局指出，鑑於日前社會發生隨機傷人案件引發大眾憂心，警方對於大型群眾活動不敢掉以輕心。警方日前已特別於義大購物中心人潮聚集的123廣場，實施跨年活動突發狀況應變演練。

因應今晚人潮聚集，警方已配備電擊槍、臂盾及金屬探測器等裝備，為防有攻擊事件發生，警方已研擬反恐備案，一旦出現事故，警方在接獲通報後，將迅速啟動「重要節日危安事件緊急應變小組」機制，除在第一時間壓制嫌犯，並將同步通報消防及醫療單位協助傷患送醫。

此外為防範人群踩踏事件，義大世界今年在人力配置上，園區投入大量保全人力，與警方組成聯合編組進行機動巡查，特別是在「校園觀賞區」等熱點，保全人員將加強巡邏密度。

義大世界今年將煙火觀賞點畫分為6大區域，透過有效的人潮分流，避免群眾過於集中，此外園區內設置了3個廣播點進行緊急應變宣導，並搭配清楚的緊急疏散指標，確保若有突發狀況，能引導民眾迅速且有序地疏散。

警方也特別呼籲，跨年期間人潮眾多，民眾若發現可疑人、事、物，應保持冷靜並立即通報現場員警，警民共同維護公共安全。

仁武警方因應義大跨年煙火秀，投入警力交管維持周邊車潮出入順暢。記者巫鴻瑋／攝影
仁武警方因應義大跨年煙火秀，投入警力交管維持周邊車潮出入順暢。記者巫鴻瑋／攝影

義大世界 跨年 高雄

提高反恐戒備！高雄義大跨年 警方嚴防攻擊或踩踏事件

高雄義大世界今晚迎接2026年將施放999秒的跨年煙火，更有全台首創的「藍色流星雨煙火」，不過在美景下，高雄市警方與義大...

