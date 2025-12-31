「靝馬潮興隆」 屏東潮州春聯、運動毛巾特殊字體引關注

新的一年將至，屏東縣潮州鎮將舉辦「潮庄元旦升旗千人健走活動」，贈送參加者專屬好禮，其中馬年特製運動毛巾上的字樣「靝馬潮興隆」引起關注，潮州鎮公所主秘王建元表示，「靝」是天的異體字，馬年將至希望潮州能更加興隆。

潮州鎮公所從鼠年開始，每年發放的春聯都會配合當年生肖及潮州「潮」字，組成一句吉祥話，陸續為「潮來鼠元寶」、「潮犇（奔）幸福城」、「虎嘯鑫豐潮」、「福兔囍來潮」、「龍騰潮進寶」、「埊（地）龍福聚潮」，其中蛇是以「地龍」稱呼。

即將到來的馬年則是「靝馬潮興隆」，王建元表示，「靝」是天的異體字，並有天氣晴朗之意，期望新的一年潮州發展如天馬般直飛天際。除了運動毛巾外，馬年吉祥話也將用於新一年的月曆及春聯，分送給鎮民共享喜氣。

特別的是，往年吉祥話都是請書法家揮毫，今年則是王建元親筆書寫。他平日會寫書法自娛，今年初春節時在「百人揮毫」活動寫春聯，受到鄉親歡迎索取不斷；新的一年即至，不少鄉親向他求取「墨寶」，他便利用公暇之餘寫春聯發送，乾脆連馬年吉祥話也一起寫了，他笑說，「這樣也不用花錢請書法家了」。