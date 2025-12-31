直播／Lulu、陳漢典高雄跨年晚會甜蜜合體！ 主持人：以為在婚禮現場

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今日晚間7時在夢時代登場，演出陣容邀請韓國「水彈女王」權恩妃首度來台跨年，更集結告五人、八三夭2大天團壓軸演出，加上陳漢典與Lulu夫妻檔首度在高雄合體。Lulu擔任開場表演歌手，接連演唱電音組曲和甜蜜情歌，陳漢典也在台下甜蜜合唱，2人互動，讓主持人都說「以為是大型婚禮現場」。

Lulu開場身穿牛仔套裝、頭上綁著雙馬尾，飆唱電音團體芭比的歌曲使勁搖、觸電和陳漢典-愛情有你等歌曲，讓開場氣氛炒到最高點，她的丈夫陳漢典也在台下不斷哼唱、舞動，Lulu說12年前曾在夢時代跨年，如今以歌手身份回到高雄，問台下觀眾「我身材有好嗎？陳漢典有賺到嗎？」鏡頭一直在她和陳漢典之間切換。

Lulu說，每次來到高雄，天氣都很好，「因為台下有我喜歡的人在，我是說觀眾，還有你（指陳漢典）啦」，她接續連唱了自己的歌「好喜歡你」、「真正有Sunny」。廣告時間時，她更被陳漢典牽著，一同到台下和民眾近距離互動，其他主持人都說2人相當甜蜜，笑說「怎麼會有這麼大的太陽，以為是婚禮現場」。

陳漢典也大力為妻子贊聲，他說Lulu擔任雄嗨趴開場嘉賓，是集結美貌和智慧於一身，不僅是全能女神，更是全能歌手，相信對方在每個領域都會做得很好。

今年高雄跨年煙花首度施放最大10吋的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能欣賞，不少民眾已在時代大道、中華五路人行道、金鞏橋等地等待，施放長度約240秒、發數高達6900發；為了民眾安全及花火布設與落焰區作業，禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，煙火施放當下民眾也靠近。