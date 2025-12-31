屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，縣府今日依違反動物傳染病防治條例及違反飼料管理法，裁罰60萬元。

聯合稽查小組2日接獲通報，該養豬場有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘。該場依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處也曾多次前往現場查訪。

稽查人員2日查獲陳姓養豬農，以廚餘混合飼料餵食，其違法行為對屏東縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，縣府依違反動物傳染病防治條例處以40萬元罰鍰，及違反飼料管理法處以20萬元罰鍰，合計共60萬元。