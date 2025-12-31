聽新聞
屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元
屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，縣府今日依違反動物傳染病防治條例及違反飼料管理法，裁罰60萬元。
聯合稽查小組2日接獲通報，該養豬場有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘。該場依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處也曾多次前往現場查訪。
稽查人員2日查獲陳姓養豬農，以廚餘混合飼料餵食，其違法行為對屏東縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，縣府依違反動物傳染病防治條例處以40萬元罰鍰，及違反飼料管理法處以20萬元罰鍰，合計共60萬元。
屏東縣動物防疫所表示，稽查人員當日即刻開立移動管制書15天，並啟動畜牧場與周邊道路清消，提升生物安全措施降低傳播可能風險。屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲小型養豬場勿違規收集廚餘餵飼豬隻，縣府將持續辦理稽查並嚴辦。
