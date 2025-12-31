快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供
屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，縣府今日依違反動物傳染病防治條例及違反飼料管理法，裁罰60萬元。

⭐2025總回顧

聯合稽查小組2日接獲通報，該養豬場有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘。該場依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處也曾多次前往現場查訪。

稽查人員2日查獲陳姓養豬農，以廚餘混合飼料餵食，其違法行為對屏東縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，縣府依違反動物傳染病防治條例處以40萬元罰鍰，及違反飼料管理法處以20萬元罰鍰，合計共60萬元。

屏東縣動物防疫所表示，稽查人員當日即刻開立移動管制書15天，並啟動畜牧場與周邊道路清消，提升生物安全措施降低傳播可能風險。屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲小型養豬場勿違規收集廚餘餵飼豬隻，縣府將持續辦理稽查並嚴辦。

屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供
屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供

非洲豬瘟 廚餘 屏東縣政府

延伸閱讀

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

元旦廚餘新制上路 中市府輔導近9成社區完成清運媒合

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

相關新聞

金門議會定期會「1分22秒散會」 明年總預算卡關原因曝

連開35天的金門縣議會第8屆第6次定期會今日進入最後一天議程，原定審議金門縣民國115年度總預算案，但大會僅進行約1分2...

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，2025年12月初查獲九如鄉母女檔各自經營黑豬場，竟...

屏東崁頂查獲違法廚餘餵豬 縣府重罰60萬元

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場內有餵食廚餘，前往稽查後發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯...

影／守護屏東跨年夜 2偵爆犬出任務現場地毯式檢查

今晚是跨年夜，屏東縣鄉鎮公所舉辦跨年晚會，屏東縣府文化處主辦「High歌之夜－歌舞昇屏」在縣立體育館前草皮熱鬧登場，活動...

小三通全面回溫 2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

2025年進入最後一天，金門縣府觀光處公布最新統計指出，今年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成...

高雄「保護性社工」離職率、離職人數創5年新高 缺額持續擴大

高雄針對家暴、性侵、獨居長者和身障者社會案件，由「保護性社工」負責辦理24小時緊急保護等業務，但因工作壓力和情緒負擔大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。